El NSN de Iniesta presenta su imagen en Barcelona

Ya no queda rastro del Israel-Premier Tech. Este martes, en el Palau Martorell de Barcelona, se presentó el nuevo equipo de ciclismo que representará la ciudad: el NSN Cycling Team (Never Say Never). Un proyecto del que es socio y fundador el ex futbolista Andrés Iniesta, que también estuvo presente en el acto junto a otros representantes del equipo y Jaume Collboni, alcalde de la ciudad.

También se desveló el maillot que lucirán los ciclistas del NSN Cycling Team. Una camiseta inspirada en Barcelona, la ciudad natal del equipo. Un diseño que combina geometría, los colores azul claro y naranja, y patrones que evocan la Barcelona contemporánea. La tradición se fusiona con la modernidad y el movimiento se convierte en identidad.

El nuevo maillot de NSN / NSN

"Es un año que será muy especial para Barcelona, porque la ciudad será el epicentro del Tour de Francia en el mes de julio de 2026. Celebro que el equipo NSN empiece a pedalar, que lo haga apostando por nuestra ciudad. Una apuesta que estamos convencidos de que será ganadora. Barcelona quiere a la bicicleta, tanto como deporte como medio de transporte", inició Collboni, que fue el primero en hablar en el acto.

NSN también ha querido tener un detalle con el proyecto 'Racing for Change'. En el maillot puede observarse el arte 'Imigongo' de Ruanda, celebrando la globalidad del equipo en el propio diseño. En el año 2026, corredores de 15 países diferentes competirán en el equipo. "Somos un equipo multicultural, con muchas nacionalidades, y eso es uno de nuestros valores", comentó Kjell Carlström, director técnico del equipo.

El equipo NSN, preparado para iniciar la aventura / NSN

En su turno de intervención, Andrés Iniesta explicó su vínculo con la bicicleta: "El ciclismo ha formado parte de nuestra infancia. Recuerdo muchísimas tardes con amigos, con mi abuelo viendo las grandes etapas del Tour, del Giro y La Vuelta. Los españoles hemos tenido grandísimos referentes y por tanto este deporte es una pasión que me ha acompañado más allá del fútbol. El vínculo con el ciclismo siempre ha sido muy fuerte y este paso que damos ahora es para disfrutarlo muchísimo".

"Hoy no es un paso más, es un paso significativo, muy importante a todos niveles. Estamos muy ilusionados, motivados, con muchas ganas de compartirlo, de trabajar duro y mejorar. Esperamos poder disfrutar de este camino y que podamos hacer cosas bonitas", finalizó el ex jugador del Barça, que volverá a representar la ciudad de Barcelona a través del deporte.