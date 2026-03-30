El NSN de Iniesta se gradúa en la Volta a Catalunya: dos victorias de etapa y un proyecto que ilusiona

Jonas Vingegaard fue el gran protagonista de la Volta a Catalunya 2026, pero Brady Gilmore acaparó buena parte de los focos en la llegada del pelotón a Barcelona. En un ejercicio de fe, el corredor del NSN Team emergió entre el pelotón para apuntarse la victoria al sprint en la jornada final de la ronda catalana.

Brady Gilmore no estaba llamado a ser el protagonista de la última etapa de la Volta. Las siete vueltas al circuito de Montjuïc estuvieron marcadas por los duelos de Vingegaard y Evenepoel por el prestigio de llevarse la etapa final y de Ciccone y Marc Soler por el maillot de montaña, además del pulso entre Lenny Martinez, Lipowitz y Paret-Peintre por completar el podio. Parecía que la foto final sería para uno de estos aspirantes, pero la fuga fue neutralizada en la última vuelta y el NSN pudo sacar pecho con una nueva victoria.

Pero el triunfo en la etapa 7 no fue la única jornada de gloria para el equipo de Andrés Iniesta en la Volta a Catalunya. Unos días antes, en Camprodon, Ethan Vernon aprovechó la reducción del recorrido y la cancelación de la ascensión final al Vallter para hacer valer sus marcadas condiciones de velocista y apuntarse la victoria en el sprint final.

Brady Gilmore celebra su victoria en la etapa 7 de la Volta a Catalunya 2026 / EFE

Un proyecto con motivos para soñar

El NSN se graduó con honores en la Volta a Catalunya, sellando su paso por carreteras catalanas con dos victorias que refuerzan el trabajo realizado en los últimos meses. Nacido a finales de noviembre tras el cambio de propiedad del Israel-Premier Tech, el equipo del que Andrés Iniesta es cara visible ya ha celebrado seis victorias en lo que llevamos de temporada, y está dando motivos para pensar en que seguirá ampliando este registro.

Las victorias del NSN Team Ethan Vernon - Tour Down Under (Etapa 4) Biniam Girmay - Volta a la Comunitat Valenciana (Etapa 1) George Bennett - Campeonato Nacional de Nueva Zelanda Biniam Girmay - Clásica de Almería Ethan Vernon - Volta a Catalunya (Etapa 4) Brady Gilmore - Volta a Catalunya (Etapa 7)

Ethan Vernon y Biniam Girmay, cada uno con dos victorias en lo que llevamos de año, son los dos grandes nombres del proyecto, pero el potencial del equipo no se limita al estado de forma de sus dos estrellas. Con el 'todoterreno' Alexey Lutsenko para prácticamente cualquier situación, Stephen Williams y George Bennett para la montaña y Simon Clarke para las fugas, el equipo suizo con base en Catalunya promete dar guerra en la presente temporada.

Biniam Girmay, uno de los grandes nombres del NSN Team / EFE

Iniesta vivió la victoria en Barcelona en primera persona

Antes de que Gilmore alzase los brazos en la línea de meta, el NSN fue noticia por la aparición de Andrés Iniesta antes del pistoletazo de salida de la jornada final. La leyenda del FC Barcelona quiso arropar a su equipo antes de una jornada que terminó siendo gloriosa.

Iniesta siguió la última etapa de la Volta, primero desde el coche del equipo y posteriormente desde el autocar / NSN

"Siento felicidad por el trabajo que están haciendo. Ha sido un día increíble, he compartido la etapa en el coche y que acabe de esta manera me hace muy feliz", explicó Iniesta en declaraciones para TV3 tras el triunfo de Gilmore. El de Fuentealbilla siguió con atenció el desempeño de los suyos desde uno de los coches del equipo y posteriormente desde el autobús, viviendo desde dentro la emocionante etapa final de Barcelona.

Noticias relacionadas

Estas dos victorias refuerzan la apuesta de Iniesta por el NSN, y el exfutbolista se ha mostrado muy optimista de cara al futuro más próximo. "Para eso se trabaja, hay plan, estrategia, mucho trabajo detrás y al final, cuando consigues algo tan complicado hay que saborearlo, espero que pueda tener continuidad", afirmó sobre un equipo llamado a celebrar muchas más victorias de etapa.