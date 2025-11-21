El NSN Cycling Team de Andrés Iniesta irrumpe en el pelotón: revolución sobre las bases del Israel-Premier Tech y un fichaje estrella para liderar el proyecto

El Israel-Premier Tech ya es historia dentro del pelotón, pero el equipo no desaparece por completo. La empresa NSN (Never Say Never), cofundada por Andrés Iniesta y Joel Borràs, une sus fuerzas con la plataforma de inversión Stoneweg para crear el NSN Cycling Team. Este nuevo equipo adquiere la licencia del Israel para formar parte del pelotón a partir de 2026.

Tal como se anunció el pasado jueves 20 de noviembre, las dos partes han formalizado un acuerdo para entrar de lleno en el World Tour. El NSN Cycling Team competirá con licencia suiza, pero su base logística se encontrará en Catalunya, concretamente en Barcelona y en Girona. Esta unión también da paso al NSN Development Team, proyecto dirigido por Kjell Carlström en el que se formará a los jóvenes talentos.

El NSN Cycling Team se construirá sobre las bases del Israel-Premier Tech, cuya antigua propiedad se vio obligada a dar un paso al lado como consecuencia de las innumerables protestas contra su presencia dentro del pelotón. Con el adiós de Sylvan Adams desaparece todo vínculo con el país, pero las plantillas profesional y de desarrollo, los vehículos y los centros de operaciones permanecen prácticamente intactos.

Una vez conocidas las intenciones de NSN y Stoneweg, el único cabo por atar es que su licencia sea validada por la Comisión de Licencias de la UCI, un trámite que no parece que vaya a suponer ningún tipo de problema para el nuevo equipo del pelotón.

Una 'superestrella' para olvidar a Froome y a Gee

A efectos prácticos, el NSN Cycling Team heredará el elenco completo de ciclistas que competían para el Israel-Premier Tech, aunque se producirán cambios significativos de una temporada para otra. En el capítulo de bajas, a la ya anunciada de Chris Froome se deberá añadir la de Derek Gee, que se negó a representar al Israel en La Vuelta para comprometerse con INEOS Grenadiers de cara al próximo curso. Si bien es cierto que todavía tiene contrato en vigor, lo más normal es que la nueva propiedad no alargue el litigio.

Estas dos ausencias serán dolorosas, pero se espera que el equipo culmine un movimiento ilusionante para reforzar el proyecto. Se trata de Biniam Girmay, uno de los ciclistas más determinantes del pelotón, que una vez se confirme su fichaje de manera oficial aterrizará en el NSN como eje central del proyecto.

Biniam Girmay será el eje central del NSN de Andrés Iniesta / EFE

Más allá de la llegada de Girmay, el NSN Cycling Team contará con un equipo de lo más interesante. Con el 'todoterreno' Alexey Lutsenko para prácticamente cualquier situación, Stephen Williams y George Bennett para la montaña y Simon Clarke para las fugas, el equipo suizo promete emociones fuertes de cara a la próxima temporada.

Una nueva aventura para Andrés Iniesta... en el terreno que dejó fuera a Fernando Alonso

La creación del NSN Cycling Team no es, ni mucho menos, la primera iniciativa de la empresa NSN dentro del mundo del deporte. Desde su fundación hace siete años, la empresa de Andrés Iniesta y Joel Borràs se ha involucrado en diferentes proyectos, entre los que destacan la promoción de giras amistosas, los partidos entre las leyendas del Barça y del Real Madrid o la compra del Helsingør FC de Segunda División danesa.

“Es un reto enorme para NSN y una oportunidad fantástica para conectar con un deporte con valores que compartimos plenamente”, destacó la compañía a través de su presidente, Joel Borràs, quien agradeció el apoyo de Stoneweg en esta nueva etapa. La emisión de este comunicado puede otorgar ciertas pistas sobre quién será la cara visible del proyecto. Se espera que Iniesta ejerza una función más representativa, mientras que la gestión del equipo quedaría en manos de Joel Borràs y Jaume Sabater.

De este modo, Iniesta toma el relevo de Fernando Alonso como icóno del deporte español que se intenta adentrar dentro del mundo del ciclismo. El dos veces campeón de F1 intentó adquirir el Euskaltel-Euskadi cuando el equipo se hallaba inmerso en pleno proceso de internacionalización, pero los innumerables requisitos terminaron frenando la iniciativa del asturiano.