La novedosa última etapa del Tour es bienvenida en el pelotón: "Es una etapa muy chula"

El principio de "para qué cambiar algo si funciona" fue aplicado por la organización del Tour de Francia. Tras el gran éxito que tuvo el paso por Montmartre en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de París el año pasado, el director general, Christian Proudhomme, y todo su equipo tomaron la decisión de repetirlo. De esta manera, modificaron el tradicional recorrido de la última etapa con final al esprint en los Campos Elíseos por un final en el mismo sitio pero con la carrera rota después de pasar por la cota parisina. A la afición le gustó y a los protagonistas, también.

Parecía imposible que el recorrido de la etapa 21 del Tour de Francia pudiera ser modificado. Sin embargo, un evento de la talla de los Juegos Olímpicos abrió la puerta de par en par. La apasionante lucha en la cota de Montmartre dio un magnífico espectáculo que maravilló a la organización de la 'Grand Boucle'. Cuando se presentó el recorrido completo de la edición de este año, la última etapa fue la que se llevó todas las miradas del mundo del ciclismo. Las tradicionales ocho vueltas a los Campos Elíseos con final al esprint fueron reducidas a seis además de tres ascensiones a Montmartre (1,1 km al 5,9%). El final se mantenía en la gran avenida parisina, pero con una imagen totalmente distinta.

Una menos para los esprínters

El nuevo recorrido dio muy buen espectáculo, causó gran sensación y fue aplaudido por gran parte del mundo del ciclismo. Sin embargo, los grandes perjudicados han sido los esprínters. Este tipo de corredor, que sufre mucho en la montaña, ha visto cómo le han 'robado' su mejor etapa para lucirse y mostrarse al mundo entero. Asimismo, el número de etapas con un ideal final al sprint se ha reducido a seis. El vencedor del maillot verde de los puntos este año, Jonathan Milan, del equipo LIDL-Trek, admitió que le habría gustado pelear por la etapa de la manera clásica pero igualmente la disfrutó. "Era mi sueño terminar con un sprint, pero acabó siendo todo lo contrario. De todos modos, estuvo bien", dijo el vencedor de dos etapas, que reconoció que le gustaría "volver a intentarlo en la última etapa".

Jonathan Milan, pasando por delante de la Torre Eiffel / Associated Press/LaPresse / LAP

Por otra parte, algunos de los mejores ciclistas del pelotón también hicieron una valoración muy positiva del estreno del nuevo recorrido. Uno de ellos fue el español Iván Romeo quien, pese a no poder 'pelear' por la etapa debido a los problemas físicos causados por la caída del día anterior, expresó su agrado y lo bien que se le puede adaptar: "La verdad es que me ha gustado bastante. Creo que es una etapa muy chula, que me puede ir". De los diez primeros de la clasificación general, Florian Lipowitz (3º) y Oscar Onley (4º) fueron los que se mostraron más satisfechos. "Intenté disfrutar al máximo. No sabíamos cómo acabaría todo. Las dos últimas vueltas las disfruté mucho y ver a todos los aficionados allí fue algo especial y, sin duda, algo que nunca olvidaré", expresó el compañero de Primoz Roglic, destacando la gran marea de aficionados que se encontraron en las duras rampas de Montmartre. La revelación del Tour, Oscar Onley, manifestó que "estuvo muy bien y la última vez que subí a mi ritmo pude disfrutarlo un poco con los chicos que me rodeaban, lo cual fue muy guay".

También ha habido opiniones negativas, aunque pocas. Una de ellas fue la del ciclista español del Arkea y gregario de Kévin Vauquelin, Cristian Rodríguez, quien se mostró totalmente contrario al nuevo recorrido. "Para mí ha sobrado. No me ha gustado nada. Un final así de Tour tan nervioso con un día tan peligroso no me gusta", dijo el corredor de 30 años.

El podio del Tour de Francia 2025 / Bernard Papon / AP

La seguridad es lo primero: se pararon los tiempos de la general a 50 km de meta

Cristian Rodríguez habló de la peligrosidad del último día, ya que las calles de París quedaron totalmente mojadas debido a las lluvias que marcaron la última etapa del Tour de Francia 2025. Ante dicha situación y para tratar de evitar que el trabajo de las 20 jornadas anteriores se echara por tierra, la organización decidió cerrar los tiempos de la clasificación general a cincuenta kilómetros de la línea de meta. Concretamente, justo antes del inicio de la primera vuelta de paso por la cota de Montmartre. Una decisión que fue muy aplaudida por el pelotón y especialmente por el líder, Tadej Pogacar. "Felicitaciones a los organizadores, que neutralizaron los tiempos de la clasificación general. Esto me facilitó un poco las cosas a la hora de correr por la etapa. No hubo demasiado estrés, nadie corrió riesgos. Así que fue una decisión acertada neutralizar los tiempos", razonó 'Pogi'. Onley también aplaudió la decisión, afirmando que "menos mal que se neutralizaron los tiempos". Parece que el nuevo recorrido de la última etapa del Tour de Francia ha llegado para quedarse.