La novedad de Decathlon en nutrición deportiva que ya prueba su equipo ciclista profesional: 120 gramos de carbohidratos por hora

Decathlon da un paso importante en el mercado de la nutrición deportiva de resistencia con el lanzamiento de 1:0.8, una gama diseñada para ayudar al deportista a mantener la energía durante más tiempo en entrenamientos y competición.

La novedad está en la base científica del producto: una proporción de glucosa y fructosa 1:0.8 con la que la marca asegura que los atletas entrenados pueden llegar a absorber hasta 120 gramos de carbohidratos por hora en esfuerzos prolongados.

La gama ha sido codesarrollada con el equipo ciclista DECATHLON CMA CGM, su responsable de nutrición Julien Louis y más de 500 consumidores, que han probado durante un año sabores, texturas, digestibilidad y envases. El mensaje de la compañía es claro: trasladar al deportista popular una estrategia de alimentación que hasta ahora estaba más asociada al alto rendimiento.

El fundamento fisiológico es sencillo. La glucosa utiliza el transportador intestinal SGLT1, que se satura alrededor de 60-66 g por hora, mientras que la fructosa se absorbe por otra vía, GLUT5. La combinación de ambas permite aumentar la entrada total de carbohidratos y, según la marca, también mejorar el confort gastrointestinal en ejercicios de más de tres horas. Esa es la gran baza de esta nueva familia de productos, apoyada además en investigaciones recientes citadas por la propia compañía.

Así es la nueva gama de geles 1:0.8 / DECATHLON

La colección llega con cuatro familias y diez referencias: geles de 40 g de carbohidratos, fruit jellies de 35 g, barritas de 30 g y mezclas para bebida con 30, 60 o 90 g por 500 ml. Todos comparten la misma ratio 1:0.8, ingredientes simplificados, aromas naturales y ausencia de conservantes.

Otro punto que Decathlon quiere explotar es el precio. La marca sitúa el coste en torno a 2,5 euros por cada 40 gramos de carbohidratos, una cifra con la que pretende competir en un segmento donde la nutrición específica para resistencia suele dispararse.

La gama ya está disponible en Europa, tanto en su web como en tiendas seleccionadas. Para corredores, ciclistas y triatletas, el mensaje es directo: más carbohidratos, formatos variados y una nutrición de alto rendimiento mucho más accesible.