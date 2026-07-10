Noel y La Vuelta unen sus caminos: la marca se incorpora como patrocinador oficial de la carrera

Noel Alimentaria y La Vuelta han firmado un acuerdo que convierte a la marca en patrocinador oficial de La Vuelta. La formalización de la colaboración ha tenido lugar en las instalaciones de Noel Alimentaria, en Sant Joan les Fonts (Girona), en un acto que ha contado con la presencia de Javier Guillén, director general de La Vuelta; Joan Boix, presidente de Noel; María Sánchez, directora corporativa de Marketing de Noel, entre otros representantes de ambas organizaciones. Con esta alianza, Noel estará presente en los dorsales de los corredores y reforzará su visibilidad a lo largo del recorrido mediante el arco situado a ocho kilómetros de meta, además de formar parte de la caravana publicitaria.

Con este acuerdo, Noel Alimentaria refuerza su apuesta por el deporte como vehículo para promover hábitos de vida saludables y conectar con una audiencia amplia y diversa. La alianza se enmarca en la voluntad de ambas entidades de fomentar estos hábitos y de acercar al público los valores del esfuerzo y la superación, presentes tanto en la competición como en el día a día de las personas. Para Noel esta vinculación con el deporte, y especialmente con el ciclismo, forma parte de su trayectoria histórica, ya que es patrocinadora del Club Infantil Ciclista Olot desde hace más de cuatro décadas, además del Club Ciclista Bas, que organiza la marcha cicloturista anual “La Remences”, iniciativa de referencia en el ciclismo de carretera.

En palabras de María Sánchez, directora corporativa de Marketing de Noel, “en Noel entendemos que la alimentación y el deporte son dos pilares fundamentales para promover un estilo de vida saludable. Por eso nos hace especial ilusión unirnos a La Vuelta, una de las competiciones deportivas más emblemáticas de nuestro país y un referente internacional que inspira a millones de personas. Compartimos valores como el esfuerzo, la constancia, la superación y el compromiso, principios que forman parte tanto del espíritu de la carrera como de la manera en que trabajamos cada día para ofrecer productos de calidad a nuestros consumidores”.

Javier Guillén, director general de La Vuelta, ha destacado que “la incorporación de Noel Alimentaria como Patrocinador Oficial refuerza la capacidad de La Vuelta para seguir sumando aliados estratégicos que comparten nuestros valores y nuestra forma de entender el deporte. Su presencia en los dorsales de los ciclistas simboliza una unión natural con una carrera que se vive desde la cercanía, el esfuerzo y el compromiso con los aficionados”.

Durante el período de competición, Noel pondrá en marcha diversas acciones promocionales vinculadas a La Vuelta. Entre ellas, destacan activaciones en puntos de venta situados en localidades próximas al recorrido de la prueba, así como una promoción dirigida a los consumidores de Delizias, su gama de charcutería loncheada más emblemática, cuyos productos contarán con un diseño de packaging edición limitada de La Vuelta. A través de la compra de productos de la marca, los participantes podrán optar al sorteo de un smartwatch diario y de una bicicleta como premio final.

Noel, comprometida con el territorio, el deporte y la cultura

El acuerdo de colaboración con La Vuelta se enmarca en el compromiso histórico de Noel con la sociedad, una vocación que se materializa en una estrecha vinculación con el tejido asociativo, deportivo y cultural de su entorno. La compañía se implica e impulsa múltiples iniciativas mediante patrocinios y colaboraciones con entidades y proyectos de referencia en el territorio.

Así, en el ámbito deportivo, Noel colabora con organizaciones como Bàsquet Girona o la UE Olot, mientras que en el ámbito cultural, la compañía patrocina desde hace más de una década el Festivalot y el Festival Vallviva, entre otros proyectos.

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Una implicación que refleja la voluntad de Noel de generar un impacto positivo más allá de su actividad empresarial, contribuyendo al fortalecimiento del territorio y respaldando iniciativas que fomentan el bienestar y la cohesión social.