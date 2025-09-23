CICLISMO
La navarra Paula Ostiz se cuelga la plata en la contrarreloj del Mundial júnior
Paula Ostiz, campeona de España en ruta y 'crono', logra la plata en el Mundial júnior contrarreloj de Ruanda tras la neerlandesa Megan Arens
La ciclista navarra Paula Ostiz ha vuelto a situar a España en el mapa internacional del ciclismo de base. Con apenas 18 años, la corredora del Movistar se colgó la medalla de plata en la prueba contrarreloj júnior de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda, confirmando las expectativas que la señalaban como una de las grandes promesas del pelotón nacional.
La campeona fue la neerlandesa Megan Arens (Grouwels-Watersley), que detuvo el crono en 25 minutos y 47 segundos, siendo la única en bajar de la barrera de los 26 minutos. Su registro le permitió superar en 35 segundos a Ostiz, que firmó una actuación sobresaliente en un recorrido exigente de 18,3 kilómetros marcado por la ascensión final a la adoquinada Cote de Kimihurura, punto decisivo de la jornada.
La noruega Ode Aune Gissinger completó el podio con el bronce, mientras que la británica Boothman se quedó a las puertas de la medalla tras perder terreno en los últimos kilómetros.
El desarrollo de la prueba estuvo cargado de emoción: en el único punto intermedio de cronometraje, Ostiz marcaba el cuarto mejor tiempo (17:17), apenas tres segundos por detrás de Arens, lo que anticipaba una lucha cerrada hasta la meta. La navarra dosificó fuerzas con inteligencia y protagonizó una remontada final que le permitió superar a Gissinger y Boothman.
En el arranque de la prueba, la chilena Marlen Rojas había fijado una primera referencia con 27:28, pero pronto quedó superada por Gissinger (26:24). Solo las dos grandes favoritas, Arens y Ostiz, lograron mejorar ese registro y subirse al podio.
La otra representante española, Alejandra Neira, terminó en la decimoséptima posición con 27:45, completando así la presencia nacional en la contrarreloj júnior.
El resultado de Ostiz confirma el buen momento del ciclismo femenino español en categorías inferiores y abre la puerta a soñar con un futuro en el que pueda consolidarse en la élite. Desde Pamplona hasta Ruanda, su nombre ya empieza a sonar con fuerza en el panorama internacional.
- Balón de Oro 2025: ganadores, puntuación y reacciones al premio de Dembélé y Aitana y la posición de Lamine Yamal
- Pesimismo con la lesión de Fermín
- La petición del PSG por el Balón de Oro que enciende a Francia: 'Es una falta de respeto total
- Ansu Fati está de vuelta: 'Es una auténtica resurreción
- Decisión tomada: ¡Gavi pasará por quirófano!
- Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: 'Le están dando bola
- Nadie esperaba a este Wirtz
- Dónde ver la gala del Balón de Oro 2025 hoy por TV, online y en directo