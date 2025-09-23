La navarra Paula Ostiz se cuelga la plata en la contrarreloj del Mundial júnior

La ciclista navarra Paula Ostiz ha vuelto a situar a España en el mapa internacional del ciclismo de base. Con apenas 18 años, la corredora del Movistar se colgó la medalla de plata en la prueba contrarreloj júnior de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda, confirmando las expectativas que la señalaban como una de las grandes promesas del pelotón nacional.

La campeona fue la neerlandesa Megan Arens (Grouwels-Watersley), que detuvo el crono en 25 minutos y 47 segundos, siendo la única en bajar de la barrera de los 26 minutos. Su registro le permitió superar en 35 segundos a Ostiz, que firmó una actuación sobresaliente en un recorrido exigente de 18,3 kilómetros marcado por la ascensión final a la adoquinada Cote de Kimihurura, punto decisivo de la jornada.

La noruega Ode Aune Gissinger completó el podio con el bronce, mientras que la británica Boothman se quedó a las puertas de la medalla tras perder terreno en los últimos kilómetros.

El desarrollo de la prueba estuvo cargado de emoción: en el único punto intermedio de cronometraje, Ostiz marcaba el cuarto mejor tiempo (17:17), apenas tres segundos por detrás de Arens, lo que anticipaba una lucha cerrada hasta la meta. La navarra dosificó fuerzas con inteligencia y protagonizó una remontada final que le permitió superar a Gissinger y Boothman.

En el arranque de la prueba, la chilena Marlen Rojas había fijado una primera referencia con 27:28, pero pronto quedó superada por Gissinger (26:24). Solo las dos grandes favoritas, Arens y Ostiz, lograron mejorar ese registro y subirse al podio.

El podio completo de la contrarreloj femenina júnior en Ruanda con Paula Ostiz / AP

La otra representante española, Alejandra Neira, terminó en la decimoséptima posición con 27:45, completando así la presencia nacional en la contrarreloj júnior.

El resultado de Ostiz confirma el buen momento del ciclismo femenino español en categorías inferiores y abre la puerta a soñar con un futuro en el que pueda consolidarse en la élite. Desde Pamplona hasta Ruanda, su nombre ya empieza a sonar con fuerza en el panorama internacional.