Narváez se proclama campeón del Tour Down Under

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates-XRG) se proclamó este domingo campeón del Santos Tour Down Under de Australia, tras una etapa final, disputada íntegramente por las calles de Adelaida, que se adjudicó el anfitrión Sam Welsford (Red Bull-Bora Hansgrohe).

Narváez asaltó el liderato en la jornada precedente, la quinta, al ganar en Willunga Hill, y arrebató la primera posición al español Javier Romo (Movistar), que inició esta última etapa a solo nueve segundos.

En la última etapa, de noventa kilómetros por Adelaida, Narváez supo mantener esa diferencia y conseguir la victoria, ya que supo mantenerse en el grupo de cabeza y tener controlado al pelotón, decidiéndose la victoria al esprint con triunfo de Sam Welsford, que concluye el Tour Down Under con tres victorias de etapa.

"El equipo confió en mi y me ayudó en todas las etapas. Hoy, en la última jornada, Danny van Poppel me dejó en una posición perfecta a doscientos metros de la meta. Estoy muy contento con cómo ha salido todo. Empezar una nueva temporada en un nuevo equipo de esta manera es fantástico", dijo al término de la prueba Narváez, primer ecuatoriano en ganar el Tour Down Under.

Segundo de la general fue Javier Romo y tercero, a doce segundos, el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora Hansgrohe).