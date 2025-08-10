Munton gana y Nych desbanca a Martí como líder en Portugal

El sudafricano Byron Munton, del Feirense-Beeceler, venció este domingo la cuarta etapa de la Vuelta a Portugal, en la que el ruso Artem Nych arrebató el liderato de la prueba al español Pau Martí.

Munton cruzó en solitario la meta, situada en el Santuario de Nuestra Señora de Graça -en lo alto de una colina y uno de los puntos más emblemáticos de la cita-, y completó el recorrido entre Bragança y Mondim de Basto en 4 horas, 24 minutos y 24 segundos.

Nueve segundos después llegaron el colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense) y Nych (Anicolor-Tien 21), que con este tercer puesto se hace con el maillot amarillo que estaba en manos de Martí, que terminó en la 45ª posición.

Por otra parte, el equipo mexicano Petrolike volvió a situarse entre los diez primeros, con el noveno puesto del ciclista azteca Edgar David Cadena.

Cadena se situó entre los españoles David Domínguez (Aviludo-Louletano-Loulé) y Julen Arriola-Bengoa (Caja Rural-Seguros RGA), octavo y décimo, respectivamente.

La 86ª Vuelta a Portugal está ahora liderada por su vigente campeón, Nych, que tiene una ventaja de ocho segundos sobre Munton y de 12 sobre Peña.

La jornada se vio marcada por los incendios forestales que asolan Portugal, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la carrera y a cancelar la subida a la Sierra del Alvão, donde ardían las llamas.

La Vuelta portuguesa continuará este lunes con su etapa más corta, de 155,5 kilómetros entre las regiones norteñas de Lamego y Viseu.