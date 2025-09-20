Mundiales de ciclismo de Ruanda 2025: fechas, calendario completo, recorridos y dónde ver en TV y online

Los Mundiales de ciclismo 2025 harán historia al disputarse por primera vez en África. La sede será Ruanda, del 21 al 28 de septiembre, con la capital Kigali como epicentro de todas las pruebas.

Durante ocho jornadas se desarrollarán contrarrelojes y pruebas en ruta para las categorías júnior, sub-23 y élite, tanto en hombres como en mujeres, además del relevo mixto contra el crono. Te contamos dónde ver los Mundiales de ciclismo por TV en España.

Entre los grandes atractivos estará Tadej Pogacar, vigente campeón del mundo en ruta, que doblará esfuerzos compitiendo en la contrarreloj élite del domingo 21 de septiembre y en la ruta élite masculina del 28 de septiembre, donde buscará defender el maillot arcoíris frente a rivales como Remco Evenepoel o Juan Ayuso, líder de la selección española junto a Marc Soler y Pello Bilbao.

Fechas y horarios principales del Mundial de ciclismo

Domingo 21 septiembre : contrarreloj élite femenina (10:00 h) y élite masculina (13:35 h).

: contrarreloj élite femenina (10:00 h) y élite masculina (13:35 h). Lunes 22 septiembre : contrarrelojes sub-23 femenina y masculina.

: contrarrelojes sub-23 femenina y masculina. Martes 23 septiembre : contrarrelojes júnior.

: contrarrelojes júnior. Miércoles 24 septiembre : relevo mixto.

: relevo mixto. Jueves 25 septiembre : ruta sub-23 femenina.

: ruta sub-23 femenina. Viernes 26 septiembre : ruta júnior masculina y sub-23 masculina.

: ruta júnior masculina y sub-23 masculina. Sábado 27 septiembre : ruta júnior femenina y ruta élite femenina.

: ruta júnior femenina y ruta élite femenina. Domingo 28 septiembre: ruta élite masculina, prueba reina del Mundial.

Recorrido y perfiles

La prueba en ruta élite masculina del 28 de septiembre será una de las más duras de la historia: 268 kilómetros y 5.745 metros de desnivel acumulado alrededor de Kigali.

El recorrido del Mundial de ciclismo en ruta masculino en Ruanda / UCI

El trazado incluye 15 vueltas a un circuito con ascensiones icónicas como el Monte Kigali y el Mur de Kigali, además de un final con tramos adoquinados. La altitud (1.400 metros sobre el nivel del mar) convierte la prueba en un desafío reservado a escaladores.

El perfil del Mundial de ciclismo en ruta masculino en Ruanda / UCI

Por su parte, la contrarreloj élite masculina recorrerá 40,6 kilómetros y decidirá si Pogacar logra batir al defensor del título, Evenepoel. El trazado es ideal para ambos, ya que atraviesa hasta cuatro cotas. Un perfil apto para escaladores que están acostumbrados a estar rápidos en las 'cronos'.

El perfil de la contrarreloj masculina del Mundial de ciclismo / UCI

Mavi García liderará la selección femenina

La gran referencia será Margarita Victoria “Mavi” García (Team Jayco-AlUla), que a sus 41 años vuelve a asumir el rol de líder. La balear llega tras firmar otra temporada de gran nivel, con triunfo incluido en una etapa del Tour de Francia, y después de concentrarse en altura en el CAR de Sierra Nevada. Su objetivo será mejorar el décimo puesto de Glasgow 2023, su mejor resultado hasta la fecha en unos Mundiales.

La seleccionadora Gema Pascual ha apostado por un bloque equilibrado, en el que además de García estarán Mireia Benito, Sara Martín, Ane Santesteban, Usoa Ostolaza y Alicia González.

Selección española femenina para el Mundial de ciclismo 2025 / RFEC

La cita mundialista femenina se abrirá con la contrarreloj élite, programada para el domingo 21 de septiembre, sobre un recorrido de 31,2 kilómetros y 460 metros de desnivel positivo acumulado.

Las corredoras deberán afrontar la doble subida a la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%) y, ya en el tramo final, el muro empedrado de la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%). Será la prueba donde Mireia Benito represente a España.

Dónde ver el Mundial de ciclismo 2025

Todos los Mundiales de ciclismo de Ruanda se pueden seguir por Teledeporte en abierto y también en Eurosport 1 y en la plataforma de streaming HBO Max, que emitirán cada jornada en directo y bajo demanda.

En España, la retransmisión de la prueba en ruta élite masculina comenzará el domingo 28 de septiembre a las 09:30 horas (CET) y se prolongará hasta las 17:15 horas (CET).

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de ciclismo histórico que se disputa en Ruanda con los resúmenes y declaraciones de los protagonistas.