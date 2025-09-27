Mundial de ciclismo de Ruanda 2025: horario, recorrido, perfil, recorrido y dónde ver la prueba en ruta con Pogacar

Los Mundiales de ciclismo de Ruanda, los primeros en la historia en el continente africano, cierran el telón este domingo 28 de septiembre con la disputa de la prueba en ruta masculina, se disputará íntegramente en Kigali.

Con 267,5 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de unos intimidantes 5.475 metros, las carreras de la capital de Ruanda constituyen un gran desafío para los aspirantes al maillot arcoíris. A los ciclistas les esperan un total de 15 pasos por meta en Kigali y un sinfín de ascensiones explosivas que pondrán a prueba sus piernas.

Si bien es cierto que las 9 vueltas iniciales y las 6 finales que componen el circuito urbano acapararan los focos, lo que suceda fuera de este también apunta a ser determinante. La ascensión al Mont Kigali (5,9 km al 6,9%) apunta a actuar como filtro entre los principales favoritos.

Tadej Pogacar, ganador de la edición anterior en Zúrich gracias a un ataque mortífero a 100 kilómetros de meta (los mismos que separan al Mont Kigali de la llegada en la presente edición) llega a Ruanda como gran favorito a volver a enfundarse el maillot arcoíris. El esloveno tendrá ganas de revancha tras quedar cuarto en la prueba contrarreloj y ser adelantado por un Evenepoel que protagonizó una victoria incontestable.

Pogacar celebra su victoria en la prueba en ruta del Mundial de Ciclismo 2024 / MICHAEL BUHOLZER

Precisamente Evenepoel figura como principal oposición a la candidatura de Pogacar. Un escalón por debajo figuran Isaac del Toro y Juan Ayuso, además de nombres como Oscar Onley, Giulio Ciccone, Jay Vine o Richard Carapaz.

¿Cuál es el recorrido de la prueba en ruta del Mundial de ciclismo de Ruanda 2025?

El recorrido del Mundial de ciclismo en ruta masculino en Ruanda / UCI

¿Cuál es el perfil de la prueba en ruta del Mundial de ciclismo de Ruanda 2025?

El perfil del Mundial de ciclismo en ruta masculino en Ruanda / UCI

¿A qué hora empieza la prueba en ruta del Mundial de ciclismo de Ruanda 2025?

Horario de salida: 9:45 horas (CET).

Horario de llegada aproximado: 16:45 horas (CET).

¿Dónde ver por TV la contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda?

En España, del mismo modo que sucedió con el resto de pruebas que componen los Mundiales de ciclismo de Ruanda 2025, la prueba élite masculina en ruta se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, que han emitido cada jornada de competición en directo y bajo demanda.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de ciclismo que se disputa en Ruanda con los resúmenes y declaraciones de los protagonistas.