MSC World Europa, el escenario elegido por Tudor Pro Cycling antes del Tour de Francia

Barcelona ha sido esta semana mucho más que el punto de partida del Tour de Francia. También ha sido el lugar elegido por Tudor Pro Cycling para presentar oficialmente a su equipo antes del Gran Départ, y lo ha hecho de una forma poco habitual: a bordo de un crucero.

El acto se celebró en el MSC World Europa, el buque insignia europeo de MSC Cruceros, atracado en la terminal de última generación que la naviera tiene en el puerto de Barcelona. Con el Mediterráneo y el paseo marítimo como fondo, corredores, dirección técnica, medios de comunicación y patrocinadores compartieron una jornada pensada para reforzar la relación entre el equipo suizo y su patrocinador principal, MSC Cruceros, que respalda al conjunto desde 2025.

La presentación permitió a la prensa acceder de forma directa a los ciclistas y al cuerpo técnico apenas veinticuatro horas antes de que arranque la carrera este 4 de julio. Un marco visual distinto para un equipo que afronta su segundo Tour de Francia consecutivo con ambición creciente.

Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de MSC Cruceros, quiso subrayar el momento de la colaboración: “Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a Tudor Pro Cycling a bordo de MSC World Europa en un momento tan importante de su temporada. Nuestra colaboración se basa en valores compartidos como el trabajo en equipo, la precisión y la pasión”.

Desde el equipo, Raphael Meyer, su CEO, reconoció la emoción que se respira en el vestuario: “En vísperas de nuestro segundo Tour de Francia, se nota la emoción que invade a todo el equipo. Empezar esta aventura a bordo de MSC World Europa junto a uno de nuestros socios más cercanos es una forma fantástica de celebrar la ocasión”.

Fabian Cancellara, fundador del proyecto y antiguo ganador de clásicas y campeón olímpico, puso el acento en el crecimiento del equipo: “Estar aquí antes de nuestro segundo Tour de Francia refleja lo lejos que hemos llegado en poco tiempo. Es un privilegio comenzar esta aventura junto a MSC Cruceros, un socio que comparte nuestra búsqueda de la excelencia”.

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Con el Tour ya a las puertas, la imagen del MSC World Europa frente al skyline de Barcelona se convierte en el último gesto simbólico antes de que la caravana ciclista tome las carreteras francesas.