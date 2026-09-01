El Movistar Team vuelve a hacer suya la Vuelta a España

El Movistar Team ha vivido un fin de semana para el recuerdo. Tras unas temporadas nada fáciles, con mucha presión y soportando muchas críticas, tanto para el equipo como para su principal líder, Enric Mas, el conjunto telefónico se ha desquitado de la mejor manera: liderando La Vuelta y ganando una etapa de rojo. Unos logros que les han permitido romper importantes sequías en ambos registros.

El Movistar afrontará la segunda y tercera semana de la principal carrera de casa con varios pesos menos de encima, pero con la responsabilidad que conlleva ser el líder de una gran vuelta y el gran éxito que puede suponer. Pero bendita responsabilidad.

Siete años sin liderar

La formación navarra no se veía en una de estas desde La Vuelta a España de 2019. Era otra época en el Movistar. Por aquel entonces, era uno de los equipos más importantes del pelotón internacional y contaba con un equipo hechor por y para ello: Alejandro Valverde (vigente campeón del mundo), Mikel Landa, Richard Carapaz, Nairo Quintana, Marc Soler, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas, Andrey Amador, etc.

Quintana fue el protagonista en aquella ocasión. En la novena etapa, íntegra en Andorra con final en Cortals d'Encamp, pudo tomar una importante ventaja sobre Primoz Roglic y Miguel Ángel López y así arrebatarle el maillot rojo al francés Nicolas Edet gracias a un buen planteamiento de carrera del equipo.

Sin embargo, solo le duró una etapa a 'El Cóndor', puesto que lo perdió al día siguiente en la contrarreloj entre Jurançon y Pau, en beneficio del esloveno Primoz Roglic.

Volver a ganar

El Movistar vuelve a ganar y, por lo tanto, como diría 'El Canto del Loco', vuelve a disfrutar. El equipo hace tiempo que se merecía una victoria de este calibre. Un corredor con la 'M' en el pecho no levantaba los brazos en una gran vuelta desde hace más de dos años, en el Giro de Italia de 2024.

Entonces fue el asturiano Pelayo Sánchez, en la etapa 6, en una gran etapa que se llevó la reducida fuga en la que estuvo con gente muy talentosa como Julian Alaphilippe o Luke Plapp. Desde aquel 9 de mayo de 2024, la formación liderada por Eusebio Unzué lo intentó con insistencia y en diferentes ocasiones fue al palo.

En La Vuelta a España, concretamente, no obtenía un triunfo parcial desde la edición de 2021. El polémico Miguel Ángel López ganó la 18ª etapa, muy importante para los hombres de la general como él, en una jornada de alta montaña con final en el Alto del Gamoniteiro por delante de Primoz Roglic y su compañero y actual líder Enric Mas.

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Por otra parte, el Movistar Team, pese a que esta temporada ya acumula 13 victorias, no ganaba en una prueba de categoría WorldTour desde la etapa 3 del Critérium du Dauphiné del año pasado, cuando Iván Romeo dio una exhibición de las suyas y se escapó del grupo principal a base de 'palazos'.