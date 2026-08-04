Movistar Team vuelve a liderar el Tour de Francia femenino 1.466 días después

Día grande para Movistar Team. No es el más importante de la historia del equipo, porque es una estructura con una gran trayectoria y varios Tour de Francia en el palmarés, pero hacía tiempo que el conjunto telefónico no lideraba la 'Grande Boucle'. Concretamente, desde el 31 de julio de 2022. Han pasado 1.466 días desde que Annemiek van Vleuten ganó aquel Tour en La Super Planche des Belles Filles, pero la 'M', de la mano de Marlen Reusser, vuelve a vestir de amarillo. Es la nueva líder con 14 segundos de ventaja sobre Demi Vollering.

'Crono' para la historia de la corredora suiza del Movistar. Honrando el maillot de vigente campeona del mundo en la modalidad, Reusser salió a la prueba siendo consciente de la gran oportunidad que tenía delante. No se tiene la oportunidad de ponerse líder de la carrera más importante del mundo cualquier día.

Sufrir para vencer

En la primera parte del recorrido, arrancando desde Gevrey-Chambertin, fue, sin ningún tipo de duda, la corredora más fuerte con un terreno más favorable para ella con un tramo de cronoescalada de 2 km al 6.7%.

En el punto intermedio, situado en Lacets de Marsannay, Reusser tenía unos 20-30 segundos de ventaja sobre el resto de favoritas para la general. Su principal perseguidora, Lieke Nooijen (Team Visma - Lease a Bike), se situaba a una veintena.

No obstante, en el descenso y llano posterior sufrió mucho. Le tocó sacar toda la casta y mantener la compostura para no perder la victoria de etapa, pues el liderato habría sido suyo igualmente. Reusser pedaleó con toda su ánima, no se dejó nada en la carretera y, tras un emocionantísimo kilómetro final, logró cruzar la línea de meta con cuatro segundos de ventaja sobre la neerlandesa del Visma.

Marlen tras Annemiek

Y Reusser hizo que la 'M' en el maillot volviera a estar acompañada del amarillo de líder de la 'Grande Boucle' más de cuatro años después. La única y anterior ciclista en conseguirlo fue Annemiek van Vleuten. En la primera edición del 'Tour de France Femmes', en 2022, la neerlandesa disputaba su segunda temporada en las filas del equipo navarro.

Van Vleuten afrontó la penúltima etapa a 1:28 de la líder, Marianne Vos, y a 53 segundos de la primera de las favoritas, la italiana Elisa Longo Borghini. Y voló. En un día súper exigente con tres puertos de primera categoría -Col du Petit Ballon, Col du Platzerwasel y Grand Ballon con final en Le Markstein-, la líder del Movistar estuvo intratable y ganó con 3:26 sobre la segunda clasificada, Demi Vollering.

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Van Vleuten, en su triunfo final en el Tour de 2022 / ASO

Sencillamente, impresionante. Y se quedó con ganas de más. Remató el último día en Ballon d'Alsace y La Super Planche des Belles Filles, venciendo otra vez por delante de su compatriota. Finalmente, ganó el Tour con 3:48 de ventaja. 1.466 días después, el Movistar vuelve a estar en lo más alto del Tour de Francia.