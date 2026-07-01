CICLISMO
El Movistar Team perfila su plan para el Tour: pelear el top-10 y cazar etapas
El equipo telefónico afronta con ilusión el 'Grand Départ' de Barcelona y confía en las opciones de su líder para afincarse en el top-10 de la general
El Movistar Team ya está preparado para salir a escena en el Tour de Francia 2026. Con el espectacular Palau de la Música Catalana como escenario, el equipo telefónico se presentó ante los medios con Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Pablo Castrillo y el director deportivo Eusebio Unzué para mostrar su ambición respecto a la ronda gala, que este año arranca desde Barcelona.
Uijtdebroeks debutará en la 'Grande Boucle' por todo lo alto, pues lo hará como líder del Movistar Team. Lejos de dejarse amedrentar por la presión, el belga se marcó una meta muy ambiciosa. "El objetivo es el top 10. Si podemos conseguirlo este año, es muy bueno. Hay que tomar este Tour como aprendizaje para los próximos y luchar por la general". A pesar de optar a él por juventud, Cian restó importancia al intento de consecución del maillot blanco. "No es una ambición en sí misma, porque muchas veces el que lo lleva también pelea por el amarillo".
El flamante líder del Movistar Team se ha preparado concienzudamente para la ocasión, admitiendo haber realizado reconocimiento previo del terreno de algunas etapas. En este sentido, el belga asegura que la carrera se resolverá "en la última semana y media", y hasta entonces el foco es claro. "Sobrevivir, no perder tiempo y no caer".
Un equipo que rema al unísono
El objetivo de Cian Uijtdebroeks es cuanto menos ambicioso, pero el belga no será el único que luche para conseguirlo. Tal como reafirmaron sus miembros por activa y por pasiva durante la presentación, el Movistar Team remará en conjunto con la ambición de encumbrar al belga, que este año tendrá una competencia feroz en la carrera por alcanzar las primeras posiciones.
A pesar de tener como prioridad el respaldo a Uijtdebroeks, los ciclistas del equipo también pelearán por sus propias metas. Así lo admitió Raúl García Pierna, el segundo mejor español en la general del anterior Tour. "El objetivo principal será intentar que Cian haga el mejor resultado posible, pero también vamos a saber leer la carrera y elegir los días que mejor nos convengan para intentar ganar una etapa". Misma línea siguió Pablo Castrillo, reciente campeón de España en contrarreloj. "Tenemos objetivo de ganar una etapa. Daremos todo lo que tengamos y lucharemos por ello"
Como broche de la presentación, Unzué lanzó una reflexión sobre lo que espera del nuevo líder del Movistar Team. "Es un equipo muy joven, con corredores que en muchas cosas se enfrentan a las cosas por primera vez. Lo que quiero es que después de las 21 etapas, Cian empiece a sentirse un hombre con más confianza, con más tranquilidad. Las cosas hay que vivirlas para entenderlas". El navarro, que ha dirigido a leyendas de la talla de Induráin, Perico, Valverde o Nairo Quintana, sabe de lo que habla.
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