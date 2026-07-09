Movistar Team pierde a su líder: Cian Uijtdebroeks abandona el Tour de Francia

No son tiempos fáciles en el Movistar Team. El equipo afrontaba el Tour de Francia en una situación delicada, entre otros motivos por la baja de Iván Romeo, pero las últimas etapas disputadas y el tercer puesto de Raúl García Pierna en la etapa 4 levantaron el ánimo en la formación telefónica. Poco ha durado. El proceso febril que acarreaba Cian Uijtdebroeks en los últimos días finalmente le han obligado a abandonar la carrera en medio de la etapa 6.

El equipo Movistar, tras la etapa 3 (lunes) entre Granollers y Les Angles, comunicó que su líder estaba pasando un proceso febril desde el domingo. Ello explicaba que el joven belga hubiera perdido más tiempo del esperado pese a haberlo dado todo con las pocas fuerzas que tenía. No obstante, en las últimas horas desde el equipo se transmitía una cierta mejoría y había optimismo en cuanto a sus opciones. Pero no ha acabado de darle la vuelta a la tortilla.

Un plan ambicioso

Movistar Team llegó al Tour de Francia con un buen equipo liderado por Cian Uijtdebroeks. El plan, además de ambicioso, estaba claro: pelear el top-10 y cazar etapas. El encargado de lo primero, evidentemente, era el belga de 23 años. Y él mismo lo reconoció en la presentación del equipo en el Palau de la Música en Barcelona: "El objetivo es el top 10. Si podemos conseguirlo este año, es muy bueno. Hay que tomar este Tour como aprendizaje para los próximos y luchar por la general".

Cian Uijtdebroeks, en Tour Aveurgne - Rhone - Alpes / MOVISTAR TEAM

Además, tenía claro que la carrera se resolvería "en la última semana y media", y que hasta entonces había que "sobrevivir, no perder tiempo y no caer". En un deporte como el ciclismo con tantos factores en el aire, la mayoría no se han alineado.

Próximos pasos

A partir de aquí: ¿cuáles serán los próximos retos de Uijtdebroeks esta temporada? El primero está claro: tener una buena recuperación y volver a tener una condición física óptima. Entonces, tocará definir la hoja de ruta. En la previa del Tour, el propio Cian avanzó que después del Tour vendría la Clásica de San Sebastián y las canadienses, el Gran Premio de Quebec y el Gran Premio de Montreal, que coinciden con la Vuelta a España.

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A priori, el líder será Enric Mas, pero habrá que ver si esta inoportuna baja prooca cambios en los planes de Movistar Team.