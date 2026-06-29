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CICLISMO

Movistar Team lucirá un maillot inspirado en la Sagrada Familia en el Tour de Francia 2026

El único equipo español del WorldTour presenta una equipación inspirada en las formas y geometrías de la Sagrada Familia para celebrar la Grand Départ en la capital catalana

Así es el nuevo maillot de Movistar para el Tour de Francia

Así es el nuevo maillot de Movistar para el Tour de Francia / MOVISTAR

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David Boti

David Boti

El Tour de Francia 2026 arranca en Barcelona, la ciudad condal se convierte en protagonista de la carrera más importante del mundo, y Movistar Team ha querido estar a la altura del acontecimiento. Para ello, ha presentado el maillot especial con el que competirá en la ronda francesa, un diseño que conecta ciclismo, arquitectura y cultura catalana de una manera que pocas veces se ha visto sobre las carreteras del Tour.

La equipación toma como referencia dos de los símbolos más universales de Barcelona: Antoni Gaudí y la Sagrada Familia. Los elementos gráficos del maillot se inspiran directamente en las formas, texturas y geometrías del templo inacabado, uno de los iconos arquitectónicos más reconocidos del planeta.

Detrás del diseño está Gobik, la firma española de ropa ciclista que firma la equipación. Su cofundador, Alberto García, explica el reto que supuso trasladar un icono arquitectónico a una prenda en movimiento: "Trabajamos con la luz, las transparencias y las geometrías inspiradas en la Sagrada Familia para crear una trama que revela nuevos matices según cambia la perspectiva. El resultado es un diseño que rinde homenaje a Barcelona sin renunciar a la identidad deportiva y al rendimiento que exige la competición".

Para Movistar Team, tomar la salida del Tour desde Barcelona tiene un significado especial. El equipo lleva décadas siendo el estandarte del ciclismo español en la máxima categoría internacional, y hacerlo desde casa, desde una ciudad que el mundo entero va a tener la vista puesta, añade una carga simbólica difícil de ignorar.

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La equipación debutará cuando arranque el Tour de Francia 2026, y recorrerá las carreteras de la mayor carrera del mundo con los colores de Barcelona y la inspiración de Gaudí cosida en cada detalle.

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