El Movistar responde en el Tour: García Pierna tercero en Foix y Castrillo, el más combativo

El Movistar Team necesitaba una respuesta y la dio en Foix. Tras un inicio de Tour complicado, marcado por el proceso febril que ha condicionado las primeras etapas de Cian Uijtdebroeks y que ha alejado al belga de su mejor nivel, el equipo telefónico recuperó protagonismo en la cuarta jornada gracias a Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, que estuvieron desde el principio donde había que estar.

Los dos españoles, junto a Nelson Oliveira, se filtraron desde los primeros kilómetros en un numeroso grupo de cabeza que terminó disputándose la victoria de etapa. En la ascensión al Col de Montségur, los ataques repetidos de García Pierna y Castrillo fueron clave para seleccionar la escapada y reducirla a los corredores más fuertes del día.

Raul García Pierna, tercero en Foix / ©SprintCycling

La ambición del equipo no se detuvo ahí. En los últimos diez kilómetros, ambos volvieron a pisar el acelerador con el objetivo de sorprender al grupo y pelear por el triunfo.

El esprint final acabó decantándose para Mads Pedersen, pero García Pierna cruzó la línea en una brillante tercera posición, mientras que Castrillo llegó noveno y recibió el premio al corredor más combativo del día por su actitud ofensiva constante durante toda la jornada.

Una actuación colectiva que invita al optimismo en el Movistar y que llega en el momento justo, cuando el equipo más lo necesitaba.