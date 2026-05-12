Movistar ata a Iván Romeo hasta 2030

Movistar Team ha blindado a una de las grandes joyas del ciclismo español. El equipo telefónico e Iván Romeo han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del corredor vallisoletano hasta la temporada 2030, consolidando su papel como uno de los pilares del proyecto de futuro de la escuadra navarra.

Romeo, que llegó a Movistar Team en 2023 y ya había renovado hasta 2028 a finales de 2024, prolonga ahora su contrato dos campañas más. Una decisión que refuerza la apuesta mutua entre el ciclista y el equipo, convencidos de seguir creciendo juntos en un proyecto de largo recorrido.

A sus 22 años, el corredor nacido en Valladolid el 16 de agosto de 2003 se ha convertido en una de las grandes referencias del ciclismo español y en uno de los jóvenes con mayor proyección del pelotón internacional. Desde su incorporación a la estructura telefónica, Romeo ha firmado una evolución constante, con capacidad para brillar tanto en clásicas de un día como en pruebas por etapas.

Su crecimiento deportivo se ha traducido también en resultados. Entre las temporadas 2025 y 2026, Iván Romeo ha sumado seis victorias como profesional con Movistar Team. En 2025 conquistó una etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana, una etapa en el Critérium du Dauphiné y el título de campeón de España en ruta. En lo que va de 2026, ha logrado la victoria de etapa y la clasificación general de la Vuelta a Andalucía, además de un triunfo parcial en O Gran Camiño.

A ese palmarés se suma uno de los grandes hitos de su joven carrera: el título de campeón del mundo sub-23 de contrarreloj, conseguido en los Mundiales de Zúrich 2024, una actuación que confirmó su enorme talento y su potencial para convertirse en uno de los nombres importantes del ciclismo internacional en los próximos años.

Un paso más

“Ampliar el contrato con Movistar Team hasta 2030 me supone mucha tranquilidad de saber que voy a poder seguir progresando y mejorando como lo vengo haciendo los años anteriores”, aseguró Romeo tras anunciarse la renovación.

El vallisoletano no ocultó su satisfacción por continuar en una estructura en la que se siente plenamente integrado: “Estoy muy a gusto con el equipo, lo sabe todo el mundo y nunca lo he escondido”.

El ciclista destacó, además, la importancia de la confianza construida con Movistar Team. “Lo que más me une al equipo es esa confianza que tenemos mutuamente. Me siento una pieza clave también para progresar el equipo y que se escuche mi opinión es algo que me gusta”, explicó.

Romeo también dejó claro cuál es su hoja de ruta para las próximas temporadas: seguir creciendo paso a paso. “Siempre digo que quiero ser un poco mejor cada día, ser un poquito mejor el año siguiente. Nunca he tenido un año que vaya para atrás”, afirmó.

“Creo que si sigo con esta línea ascendente me va a llevar a disputar carreras de mucho nivel. El paso que tengo que dar es ser consistente, traer victorias al equipo y ser un valor seguro”, añadió.

Desde Movistar Team, Sebastián Unzué subrayó el valor estratégico de la renovación. “La renovación de Iván hasta 2030 refleja la confianza mutua y la visión de futuro que hemos construido en estos años. Llegó muy joven, ha crecido dentro de la estructura y se ha convertido en una pieza clave tanto deportiva como humanamente”, señaló.

“Para nosotros era una prioridad seguir construyendo este proyecto junto a él y para él también lo era. Cuando las dos partes lo tienen tan claro y confían, la decisión se toma de manera natural”, añadió Unzué, convencido de que “los mejores años de Iván todavía están por llegar”.

Con esta renovación hasta 2030, Movistar Team asegura la continuidad de uno de los corredores más prometedores del ciclismo internacional y refuerza su apuesta por un proyecto de futuro construido alrededor del talento joven español.