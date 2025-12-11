Enric Mas, sin Tour de Francia, se apunta a Giro y Vuelta

El Movistar Team ha alzado el telón de la temporada 2026 con la puesta de largo del equipo que tuvo lugar en el Aula Magistral del Palau de Les Arts de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Un evento que supuso el punto de partida de la que será la 47ª temporada de la escuadra telefónica en la élite mundial.

Con una imagen renovada, el Movistar presentó oficialmente a los 56 ciclistas que competirán bajo sus colores el próximo curso, y que estarán repartidos en las plantillas del Equipo Masculino, Equipo Femenino y el Equipo de Desarrollo, "reafirmando el compromiso del proyecto con la formación, la igualdad y el alto rendimiento", según informó el equipo en un comunicado.

En la gala se dieron a conocer los nuevos fichajes de cada una de las plantillas: Cian Uijtdebroeks (Bélgica), Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López (España) y Pavel Novák (República Checa), en el caso del masculino; y la italiana Francesca Barale en el apartado femenino.

Miembros del equipo, durante la presentación / EFE

Uijtdebroeks a sus 22 años, tomará el papel de jefe de filas del Movistar para el Tour de Francia. “Estoy encantado de estar aquí. El objetivo es ir lo más alto posible en las grandes vueltas y conseguir carreras. La Vuelta al País Vasco, el Tour de Francia estar lo más arriba posible", apuntó el corredor belga, que llega procedente del Jumbo Visma.

En la cita francesa no estará el indiscutible líder del equipo, el ya veterano Enric Mas pese a sus 30 años, que este curso ha apuntando en su calendario Giro y Vuelta. "Estoy recuperado y con muchas ganas. Estoy empezando a entrenar, llevo poco en la bici, he ido algún día con la grupera y la verdad es que me está costando, vamos cogiendo poco a poco ritmo y lo que hemos perdido y espero empezar con buen pie la temporada 2026", afirmó el balear.

Plantillas del Movistar MOVISTAR TEAM 2026 Roger Adrià (novedad), Jorge Arcas, Orluis Aular, Jon Barrenetxea, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Iván G. Cortina, Davide Formolo, Raúl G. Pierna (novedad), Michel Hessman, Juanpe López (novedad), Enric Mas, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Pavel Novák (novedad), Nelson Oliveira, Diego Pescador, Nairo Quintana, Iván Romeo, Javier Romo, Einer Rubio, Pelayo Sánchez, Gonzalo Serrano, Natnael Tesfazion, Albert Torres, Cian Uijtdebroeks (novedad). MOVISTAR TEAM WOMEN 2026 Francesca Barale (New), Olivia Baril, Aude Biannic, Cat Ferguson, Sheyla Gutiérrez, Liane Lippert, Carys Lloyd, Floortje Mackaij, Tota Magalhaes, Sara Martín, Mareille Meijer, Paula Ostiz, Marlen Reusser, Laura Ruiz, Lucía Ruiz, Arlenis Sierra, Claire Steels. MOVISTAR TEAM ACADEMY 2026 (Novedad) Markel Aranaz, Sebastián Castro, Javier Cubillas, Daniele Forlin, Jhonatan Guatibonza, Eric Igual, Lucas Jackson, Filip Novák, Roger Pareta, Tomás Piombo, Mattia Proietti, Ibai Villate.

"Afrontamos una ilusionante nueva temporada junto a Telefónica, confirmando su compromiso con este proyecto que compartimos desde hace tantos años. Entramos en una etapa renovada y ambiciosa, marcada por la llegada de importantes fichajes que reforzarán nuestra competitividad en todos los terrenos y darán un nuevo impulso a la estructura deportiva del equipo", apuntó Eusebio Unzué, Manager General del equipo, quien habló también del nuevo proyecto de desarrollo.

“Espero que dentro de unos años seáis uno de los que suben a la presentación del equipo”, indicó a los niños y niñas de algunas escuelas de ciclismo de poblaciones cercanas a Valencia presentes en el acto.

Nueva piel

Durante la presentación se mostró también el que será el diseño del maillot para la temporada 2026, que ha sido diseñado por GOBIK. Según informó el Movistar, "GOBIK buscó una estética futurista, una evolución que proyectara innovación y rendimiento sobre una base blanca. Las texturas tecnológicas, los gráficos iridiscentes y las transparencias se combinaron para crear un diseño impactante, que reflejase la identidad y el espíritu vanguardista del equipo".

Para este 2026 el maillot general vuelve a ser más blanco mientras que el de campeones de España que lucirán Iván Romeo y Sara Martín pasa a ser azul marino con la bandera difuminada en el centro.