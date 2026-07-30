El Mont Ventoux reta al Tour de Francia femenino

Sin hacer demasiado ruido, el ciclismo está dando pasos hacia delante buscando equidad entre las pruebas masculinas y femeninas. Las tres grandes vueltas -Giro, Tour y Vuelta- están empezando a introducir cimas míticas que acostumbran a subir en la prueba masculina y que, poco a poco, están empezando a coger su lugar en la categoría femenina. Este año, el Tour de Francia femenino llegará por primera vez el Mont Ventoux.

El 'Tour Femmes', como es conocido en el país vecino, se prepara para una edición que promete ser todavía más emocionante que la anterior, en la que la gran triunfadora fue la local Pauline Ferrand-Prévot. Además de la presencia de la vigente campeona, la lista de participantes no deja nada que desear: Demi Vollering, Kasia Niewiadoma, Elisa Longo Borghini, Paula Blasi, Anna van der Breggen, Marlen Reusser o Kim Le Court-Pienaar.

Un reto monumental

Desde el 2022, el Tour cada año ha ido introduciendo una subida tradicional de la prueba masculina en la femenina. En 2022, subieron al Grand Ballon (13.9 km al 6.6%) en la penúltima etapa y cerraron la carrera en el temible Planche des Belles Filles (7 km al 8.6%). Al año siguiente, terminaron la sexta y penúltima jornada arriba del histórico Col du Tourmalet (17.2 km al 7.3%) tras pasar por Col du Aspin (12 km al 6.6%). Una encadenación de puertos como en la carrera masculina.

Hace dos años, la penúltima etapa finalizó en Le-Grand-Bornand (8.2 km al 4.7%) y cerró aquella edición con una etapa durísima que contó con el Col du Glandon (19.9 km al 7.2%) como puerto de paso y que terminó en uno de los puertos de moda, Alpe d'Huez (14 km al 7.9%). El Tour femenino del año pasado tuvo un final espectacular con unas etapas finales muy exigentes: la penúltima terminó en la Madeleine (18.9 km al 8.0%) y el último día remataron con Col de Joux (11.6 km al 8.5%) y Col du Corbier (5.9 km al 8-3%). Ferrand-Prévot se llevó el gato al agua.

Valentin Paret-Peintre, Lenny Martinez y Ben Healy, subiendo al Mont Ventoux en el Tour del año pasado / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Este año subirán el Mont Ventoux en la séptima y penúltima etapa. 15.6 kilómetros de ascensión al 8.8% de pendiente media donde se puede decidir gran parte de las opciones de muchas corredoras para la clasificación general, aunque la etapa final en Niza y con el Col d'Eze (6 km al 7.7%) como principal protagonista también dará mucho juego.

Misma filosofía en Vuelta y Giro

Además del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España también han apostado por ir introduciendo cotas históricamente vinculadas a la categoría masculina. Sin ir más lejos, el Giro Women este año subió el Colle delle Finestre en la penúltima etapa, como ya lo hiciera el masculino el año pasado en el histórico 'sorpasso' de Simon Yates.

La Vuelta, por su parte, ha terminado en lugares tan míticos como Lagos de Covadonga y Les Praeres o L'Angliru, en la última edición. "Ya lo teníamos en la cabeza desde hace tiempo. Ya terminamos en Lagos, terminamos en Coto Bello. Lógicamente L’Angliru es más duro, pero hemos visto como en el Giro han subido el Zoncolan, que es tan duro como L’Angliru", dijo el director deportivo de la carrera, Fernando Escartín, a este diario.

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Paula Blasi, en su victoria en L'Angliru / EFE

Asimismo, explicó la importancia de dar estos pasos en el recorrido y la ambición que muestra en favor del ciclismo femenino. "La Vuelta Femenina hay que hacerla grande con nombres también de la masculina y con puertos míticos que tenemos aquí en España", apuntó.