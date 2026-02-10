Ciclismo
Pascual Momparler prepara su gran golpe para la Clásica Jaén: “Vamos a hacerle una oferta fuerte y convincente a Van der Poel”
El exseleccionador nacional admitió que intentará trabajar para traer al neerlandés a la Clásica Jaén Paraíso Interior de cara a 2027
La Clásica Jaén Paraíso Interior cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. El próximo lunes 16 de febrero, la ciudad andaluza acaparará los focos del mundo del ciclismo con la disputa de la quinta edición de una carrera que ambiciona convertirse en una de las fechas señaladas de la temporada ciclista.
Uno de los grandes responsables del crecimiento de la Clásica Jaén Paraíso Interior es Pascual Momparler, el gran impulsor del proyecto. El que un día fuera seleccionador nacional llevó la voz cantante en la presentación de la carrera, poniendo en manifiesto su deseo de mantener la línea ascendente que está siguiendo en los últimos cinco años.
Que la Clásica de Jaén siga siendo un referente internacional pasa por contar con algunos de los nombres más destacados del pelotón entre los participantes. Este año, Pidcock destaca como una de las grandes estrellas, aunque el gran golpe sobre la mesa se remonta a 2023, año en el que Pocagar se erigió como ganador entre el mar de olivos jienense.
Año tras año, uno de los grandes objetivos de Momparler es que Pogacar pueda participar en la Clásica de Jaén, aunque esta misión se antoja complicada. “El gran problema es que este año quiere correr poco y estar más tiempo en su casa. En caso de adelantar su comienzo de campaña le coincidiría con el UAE Tour y los Emiratos Árabes le quieren allí. Si el año que viene tiene ruedas nuevas, ya que parece que van a cambiar de material, será una buena prueba”, admitió.
Pero la ambición de Momparler no se limita a intentar volver a seducir a Pogacar. El impulsor de la Clásica jienense deslizó que su gran deseo es poder sumar a la causa a Mathieu Van der Poel, admitiendo que esta posibilidad podría hacerse realidad mucho antes de lo esperado.
"Con Van der Poel no lo he intentado, pero tengo buenos contactos y sé cómo negociar con él. El año que viene vamos a intentar hacerle una oferta fuerte y convincente, como la que hemos hecho este curso a Pidcock", confesó Momparler.
Si bien es cierto que la presente edición no contará con la presencia de ninguno de los dos colosos, esta apunta a ofrecer emoción a raudales con sus tramos de 'sterrato'. La mala noticia es que el temporal que ha azotado la región podría afectar al recorrido previsto: "La Guardia Civil de tráfico nos va a obligar a cambiar algún tramo para mantener los kilómetros y que siga viéndose en televisión. Esto nos dará muchísimo más trabajo de lo normal, pero lo salvaremos porque es una prueba que Jaén necesita", admite Momparler.
