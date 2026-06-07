La Molina corona a Williamson y Carrez Courdurier en una gran final de descenso

La Molina volvió a ejercer de gran escenario del mountain bike europeo. La estación catalana acogió este domingo la gran final de la iXS European Downhill Cup Continental Series, una cita que coronó al británico Luke Williamson y a la francesa Isabeu Carrez Courdurier en el espectacular circuito Comella DH.

La prueba española de la Copa de Europa de descenso puso el broche al Bike Show MTB La Molina, celebrado del 5 al 7 de junio, con un trazado de 2,3 kilómetros y 411 metros de desnivel negativo. El recorrido, con salida en la cota 2.073 metros y llegada en la cota 1.660, combinó zonas naturales, pasos de bike park y sectores técnicos que exigieron precisión, fuerza y concentración máxima a los riders.

En categoría masculina, Williamson fue el gran dominador. El británico, de 23 años, firmó el mejor tiempo de la jornada con un registro de 2:59.25 y se convirtió en el único participante capaz de bajar de la barrera de los tres minutos. Por detrás, la emoción fue máxima: el francés John Garcin terminó segundo con 3:00.64 y el madrileño Dani Castellanos completó el podio con 3:00.65, a solo una centésima de la plata.

Un trazado espectacular

“El trazado me ha parecido más salvaje de lo que esperaba, te exige estar alerta al 100% durante tres minutos”, explicó Williamson tras colgarse el oro.

El vencedor también destacó la evolución del circuito respecto al año pasado y las buenas condiciones meteorológicas: “La Molina me ha gustado muchísimo porque hemos tenido una meteorología benigna que nos permitía darlo todo”.

El podio de Dani Castellanos tuvo un valor especial. El rider madrileño de Planet MTB llegó a estar un segundo por detrás de las posiciones de honor en los tiempos intermedios, pero una bajada sólida y constante le permitió escalar hasta el tercer puesto.

“Estoy contento de haber conseguido puntos porque los necesito para seguir en el top 50 del ranking mundial de la UCI y poder seguir yendo a las Copas del Mundo”, aseguró tras la carrera, todavía dolorido en el meñique izquierdo por un golpe con una de las protecciones de pista.

Castellanos también elogió el circuito Comella DH, al que definió como “completo, parecido a los de Copa del Mundo”. “Tiene zonas de pedaleo, contraperaltes, zonas inclinadas… Es un gusto tenerlo aquí en España. Es la tercera vez que compito aquí y con buenos resultados, así que le tengo cariño a este circuito”, añadió.

En categoría femenina, la victoria fue para Isabeu Carrez Courdurier. La francesa, de 32 años, paró el cronómetro en 3:30.76 y se impuso por delante de su compatriota Lais Bonnaure, segunda con 3:31.38, y de la rumana Luana-Maria Chereches, tercera con 3:35.78.

El triunfo tuvo una carga emocional evidente para Carrez Courdurier, que regresaba a la competición tras ser madre el pasado mes de octubre.

“Ha sido un gran fin de semana. El trazado me ha gustado mucho por su variedad y por la parte dentro del bosque. Es muy especial porque significa mi vuelta a la competición después de ser madre, así que volver con estos resultados me hace muy feliz”, declaró en la zona de meta.

La actuación española también dejó una gran noticia en la categoría femenina con Maria Pomés. La catalana terminó quinta y ese resultado le permitió colocarse líder de la clasificación general de la Copa de Europa, por delante de la belga Siel Van der Vendel. “La carrera ha ido muy bien. No ha sido muy rápida, pero no he tenido grandes errores y ha ido muy fluida”, explicó Pomés.

La Copa de Europa DHI Continental Series cerró tres días de intensa actividad en La Molina, donde también se disputaron el Campeonato de España de Cross Country Short Track, la Copa Catalana Internacional BTT y la Super Cup Youth.

El viernes, Jofre Cullell y Marta Cano se proclamaron campeones de España de XCC, antes de que el descenso tomara el protagonismo en la jornada final.

Con esta cita, La Molina refuerza su posición como uno de los grandes referentes del mountain bike en el sur de Europa. Su Bike Park, el más grande de España por extensión, cuenta con 40 kilómetros de recorridos adaptados a diferentes disciplinas y niveles, siete trazados de descenso, cerca de 18 kilómetros específicos para DH y más de 2.200 metros de desnivel acumulado.

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El evento se celebró antes del inicio oficial de la temporada de verano de la estación, dentro de la estrategia de desestacionalización de FGC Turisme y el proyecto Pirineu365. La Molina abrirá sus remontes para el bike park a partir del sábado 20 de junio.