La Molina se convierte en el epicentro del mountain bike mundial

La Molina ya lo tiene todo preparado para vivir tres jornadas de mountain bike del máximo nivel. La estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya acogerá los próximos 5, 6 y 7 de junio la primera edición del Bike Show MTB La Molina, un evento llamado a abrir por todo lo alto la temporada de verano y que convertirá el Pirineo Oriental en uno de los grandes focos europeos de la bicicleta de montaña.

El gran reclamo del programa será la iXS European Downhill Cup Continental Series, una de las competiciones de descenso más importantes del continente, que ya ha agotado inscripciones y reunirá a algunos de los mejores riders del planeta.

Billete mundial

La cita se disputará en el circuito Comella DH y tendrá un aliciente añadido: al tratarse de una Continental Series, los corredores más rápidos podrán conseguir Golden Tickets, billetes directos para la Copa del Mundo.

La actividad de DHI arrancará el viernes con el reconocimiento a pie del trazado y los primeros entrenamientos libres.

El sábado será el turno de los entrenamientos oficiales y las clasificaciones, que definirán el orden de salida para la gran final del domingo.

Entre los nombres destacados figuran Antoine Pierron, Simen Smestad o Johan Garcin, además de Abigail Hogie y Siel Van der Vendel en categoría femenina. La representación española contará con corredores como Daniel Castellanos y Maria Pomés.

La Molina, epicentro del MTB / Pau Piqué

Pero el Bike Show MTB La Molina irá mucho más allá del descenso. El jueves 5 de junio se disputará el Campeonato de España de Cross Country Short Track, una modalidad explosiva y espectacular en la que los ciclistas compiten al límite desde el primer metro. Un esfuerzo constante, casi un esprint prolongado, en el que la colocación, la estrategia y la lectura de carrera resultan decisivas.

Además, la prueba tendrá una importancia añadida al ser puntuable para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El sábado 6 de junio llegará también la Copa Catalana BTT Internacional Biking Point, que cerrará la temporada y proclamará a los nuevos ganadores de la clasificación general. Los participantes se enfrentarán a un circuito de 4,67 kilómetros y 143 metros de desnivel positivo, un recorrido exigente que pondrá a prueba tanto la condición física como la técnica de los corredores.

Ese mismo día se celebrará la Super Cup Youth, una competición pensada para impulsar el talento joven y fomentar la práctica deportiva entre las nuevas generaciones. Los participantes competirán en circuitos XCO adaptados a su edad, en una apuesta clara por la formación y la base del mountain bike.

El cartel oficial del iXS European Downhill Cup Continental Series / -

La Molina llega a esta cita consolidada como una de las grandes referencias del MTB en el sur de Europa. Su Bike Park, el más grande de España por extensión, ofrece junto a sus itinerarios mixtos un total de 40 kilómetros de recorridos para diferentes disciplinas y niveles.

La estación cuenta con circuitos de descenso, cross country, enduro y zonas de iniciación, además de un Bike Park Kids con tres nuevos circuitos diseñados para que los más pequeños puedan descubrir la bicicleta de montaña en un entorno seguro.

18 kms de descenso

Entre sus grandes atractivos destacan los siete trazados de descenso, que suman cerca de 18 kilómetros y más de 2.200 metros de desnivel acumulado, así como un circuito de cross country de más de 11 kilómetros. Todo ello, unido a su experiencia en la organización de competiciones nacionales e internacionales, refuerza el papel de La Molina como escenario ideal para grandes eventos de mountain bike.

Durante los días del Bike Show MTB, el Bike Park permanecerá cerrado al uso turístico al celebrarse las competiciones antes del inicio oficial de la temporada de verano. Sí funcionará, sin embargo, el telesilla de Cap de Comella, abierto al público del 5 al 7 de junio de 10.00 a 17.00 horas para todos aquellos aficionados que quieran vivir la competición de cerca.

Noticias relacionadas

Las inscripciones para las pruebas siguen abiertas, excepto en la iXS European Downhill Cup, que ya ha completado su cupo. Toda la información está disponible en la web oficial del evento: mtblamolina.com.