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CICLISMO

Molenaar, del Caja Rural, abandona el Tour por una fractura en la mano

El corredor neerlandés sufrió una caída en los últimos kilómetros de la etapa 5

Molenaar, muy afectado por las caídas

Molenaar, muy afectado por las caídas / Caja Rural - Seguros RGA

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EFE

El ciclista neerlandés Alex Molenaar no tomará la salida este jueves en la sexta etapa del Tour de Francia al sufrir una fractura en el primer metacarpiano de la mano derecha como consecuencia de la caída que sufrió en los últimos kilómetros de la etapa disputada este miércoles con final en Pau, según ha informado Caja Rural-Seguros RGA.

Molenaar, que logró completar la etapa pese al fuerte golpe, se fue al suelo poco antes de la pancarta de los cinco últimos kilómetros y sufrió un violento impacto que le provocó lesiones, especialmente en el costado izquierdo.

Las pruebas médicas realizadas tras la llegada confirmaron la fractura, una lesión que le impide continuar en la ronda francesa. Además, presenta diversas contusiones en distintas partes del cuerpo.

Un buen inicio de Tour

El abandono pone fin al debut del corredor neerlandés en el Tour de Francia, donde había destacado en las primeras jornadas al vestir el martes el maillot de líder de la clasificación de la montaña y situarse segundo en esa clasificación tras seguir sumando puntos en los puertos de la quinta etapa.

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