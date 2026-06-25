Mireia Benito y Pablo Castrillo rompen el crono español

Primera jornada de los Campeonatos Nacionales de España y primeras alegrías tras las pruebas de contrarreloj. Mireia Benito y Pablo Castrillo se han proclamado campeones en categoría absoluta en una jornada vibrante. Sabiñánigo ha ofrecido un bonito ambiente y el recorrido ha brindado una competición feroz.

Mireia Benito, reina de la 'crono'

A partir de las 12 de la mañana fue el turno de la prueba femenina absoluta. Entre gran expectación por ver a Paula Blasi, la catalana no tuvo su día y terminó cuarta, a 39 segundos de la vencedora. Por contra, Mireia Benito volvió a estar estelar, con un tiempo de 25:59 que le permitió defender el trono con solidez. Su mayor rival fue Sara Martín, que se quedó a 21 segundos del tiempo de la catalana. Completó el podio Sandra Alonso, que hizo un tiempo 26 segundos mayor.

Castrillo triunfa en 'casa'

Tras la baja de Iván Romeo, Pablo Castrillo y Raúl García Pierna eran los opositores de Movistar Team. El terreno ofreció mucho juego y muchos watios desde la rampa inicial. En el punto intermedio, Xabier Mikel Azparren se situó primero con el tiempo de 18:32, mismo que Pablo Torres y por delante de los Movistar con tres y cuatro segundos de ventaja. Fuera de juego quedó el vigente campeón Abel Balderstone, que marcó su primer tiempo a 38 segundos del vasco del Q36.5.

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El primer favorito en cruzar la línea de meta tras recorrer los 30,8 kilómetros de contrarreloj fue el joven Héctor Álvarez (38:24). Aunque poco le duró el liderato, cuando finalizó Azparren y bajó el primer tiempo de manera significativa (37:44). El buen tiempo del vasco le dejó en muy buena posición y solo quedaba esperar. La espera fue tranquila hasta que llegó Pablo Castrillo dándolo todo, terminando con 4 segundos menos que Azparren (37:40). Ya no sacaron al de Jaca de ahí, y Pablo Torres cerró el podio a 7 segundos.