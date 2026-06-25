CICLISMO
Mireia Benito y Pablo Castrillo rompen el crono español
La catalana se consolida como reina de la batalla contra el reloj, mientras que el jacetano coge el relevo de Balderstone en casa
Primera jornada de los Campeonatos Nacionales de España y primeras alegrías tras las pruebas de contrarreloj. Mireia Benito y Pablo Castrillo se han proclamado campeones en categoría absoluta en una jornada vibrante. Sabiñánigo ha ofrecido un bonito ambiente y el recorrido ha brindado una competición feroz.
Mireia Benito, reina de la 'crono'
A partir de las 12 de la mañana fue el turno de la prueba femenina absoluta. Entre gran expectación por ver a Paula Blasi, la catalana no tuvo su día y terminó cuarta, a 39 segundos de la vencedora. Por contra, Mireia Benito volvió a estar estelar, con un tiempo de 25:59 que le permitió defender el trono con solidez. Su mayor rival fue Sara Martín, que se quedó a 21 segundos del tiempo de la catalana. Completó el podio Sandra Alonso, que hizo un tiempo 26 segundos mayor.
Castrillo triunfa en 'casa'
Tras la baja de Iván Romeo, Pablo Castrillo y Raúl García Pierna eran los opositores de Movistar Team. El terreno ofreció mucho juego y muchos watios desde la rampa inicial. En el punto intermedio, Xabier Mikel Azparren se situó primero con el tiempo de 18:32, mismo que Pablo Torres y por delante de los Movistar con tres y cuatro segundos de ventaja. Fuera de juego quedó el vigente campeón Abel Balderstone, que marcó su primer tiempo a 38 segundos del vasco del Q36.5.
El primer favorito en cruzar la línea de meta tras recorrer los 30,8 kilómetros de contrarreloj fue el joven Héctor Álvarez (38:24). Aunque poco le duró el liderato, cuando finalizó Azparren y bajó el primer tiempo de manera significativa (37:44). El buen tiempo del vasco le dejó en muy buena posición y solo quedaba esperar. La espera fue tranquila hasta que llegó Pablo Castrillo dándolo todo, terminando con 4 segundos menos que Azparren (37:40). Ya no sacaron al de Jaca de ahí, y Pablo Torres cerró el podio a 7 segundos.
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