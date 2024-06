Mireia Benito y David de la Cruz, campeones de España contrarreloj

Mireia Benito (AG Insurance Soudal) y David de la Cruz (Q36) se han proclamado este viernes campeones de España de contrarreloj al imponerse en sus respectivas pruebas disputadas en Galapagar (Madrid).

Benito revalidó su corona elite-xub-23 con un crono de 44.07 para cubrir los 33,4 kilómetros, lo que le permitió superar en 14.5 a Sandra Alonso (Ceratizit-Wnt), mientras que completó el podio Mavi García (Alula Hayco) con un tiempo de 44.25. Paula Biasi (Maxi Baix) fue séptima y se hizo con el título sub-23.

“Para mí esta victoria es un regalo precioso, pero no solo para mi sino también para toda la gente que ha estado cerca de mí. Estoy incrementando mi nivel cada año y creo que mantener estas ganas de mejorar son muy importantes, siento que aún tengo mucho camino por delante y no quiero perder el foco”, afirmó Benito.

Reconoció que corrió "sin referencias" porque le gusta "escuchar el cuerpo" y exprimirse "al máximo". El nivel hoy ha sido altísimo, creo que ha sido una buena demostración de todo lo que ha crecido el ciclismo femenino español y estoy segura de que mañana en la ruta habrá también un gran espectáculo”, afirmó.

Con autoridad

En categoría masculina, De la Cruz ganó también con autoridad. Paró el reloj en 38.32, inalcanzable para sus rivales. Markel Beloki (EF Education), con 19 años y en su primera campaña como profesional, se colgó la plata con 39.05 y Raúl García Pierna (Arkea) el bronce con 39.08, lo que apartó de las preseas al gran favorito, Oier Lazkano (Movistar), cuarto a dos segundos del podio.

El ciclista de Sabadell, que logró su primer título nacional, se quitó la espina de 2021, cuando se quedó a menos de un segundo del oro que consiguió Ion Izagirre, por lo que se mostró "muy contento".

"En La Nucia me faltó menos de un segundo y este año sabía que tenía una buena oportunidad, así que lo he preparado bien, a conciencia. Aun así, he sufrido mucho sobre este recorrido que era bastante exigente, pero sabía que era un día de vaciarme y darlo todo porque quizá una ocasión así no vuelve a pasar. La verdad que aún no me lo termino de creer”, afirmó.

En el apartado sub-23 la victoria fue para el vasco Aitor Agirre con 40.55 por delante del madrileño Alberto Fernández (41.14) y del cántabro Luis García (41.15).