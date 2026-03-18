CICLISMO
Milán - Turín 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empieza la Milán-Turín 2026 y en qué canal de TV ver desde España
La Milán-Turín da paso a una nueva edición hoy miércoles 18 de marzo. La carrera más antigua del calendario, antesala de la Milán - San Remo, volverá a reunir a algunos de los grandes nombres del pelotón en busca de una victoria que en la edición anterior se apuntoó el mexicano Isaac del Toro.
Con inicio en Rho y final en la Basílica de Superga, la presente edición de la Milán-Turín abarca un recorrido de 174 kilómetros prácticamente llanos hasta la llegada del decisivo tramo final. El gran atractivo de la clásica volverá a ser la doble ascensión a Superga (4,9 km al 9,1%), la primera a 24 kilómetros de meta y la segunda como colofón final.
Con la participación de Primoz Roglic como gran aliciente después de que el esloveno anunciase que su calendario se vería drásticamente reducido esta temporada, la Milán-Turín vuelve a contar con un cartel de participantes excepcional. El también corredor del Red Bull-Bora Giulio Pellizzari figura como uno de los grandes favoritos, aunque no lo tendrá fácil ante la oposición de Tom Pidcock, Jan Christen, Derek Gee o Cian Uijtdebroeks.
Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la Milán-Turín 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la Milán-Turín 2026?
¿A qué hora empieza la Milán-Turín 2026?
- Horario de salida: 11:40 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 16:00 horas (CET).
¿Dónde ver la Milán-Turín 2026 por TV y online?
En España, la 107ª edición de la Milán-Turín 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
La retransmisión televisiva de la carrera correrá al cargo de Eurosport 2, que conectará a partir de las 14:20 horas (CET).
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