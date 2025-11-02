Ciclismo
Milan supera a Girmay y Philipsen en el Critérium de Singapur 2025
El ciclista se impuso a las condiciones climatológicas marcadas por la lluvia que cayó durante toda la mañana y se hizo con la victoria en el sprint
EFE
Jonathan Milan, ciclista italiano del Lidl-Treck, venció en el Critérium de Singapur 2025 este domingo, marcado por la lluvia, ataviado con el maillot verde del pasado Tour de Francia.
El corredor transalpino volvió a demostrar sus excelentes cualidades al esprint y terminó por delante en el podio de otros dos especialistas como Biniam Girmay, del Intermarché-Wanty, y Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, segundo y tercero respectivamente.
Milan registró un tiempo de 1:23:13 y fue el más rápido de la jornada, marcada nuevamente por las condiciones meteorológicas adversas en el país asiático durante todo el fin de semana, que obligaron a suspender la prueba de contrarreloj.
Sobre ello, habló el italiano a la organización tras finalizar la carrera: "Tengo sentimientos encontrados. A veces me siento seguro bajo la lluvia, otras veces no tanto. Pero hoy la carretera estaba limpia y en muy buenas condiciones, así que, aunque estaba mojada, me sentí bien sobre la bicicleta".
Con este título, Milan se une su nombre al de corredores como Jonas Vingegaard, Jasper Philipsen y Mark Cavendish, que también consiguieron hacerse con el Critérium de Singapur, una de las últimas pruebas de la temporada.
"Era mi penúltima carrera de la temporada y estoy contento de haber conseguido un buen resultado aquí, gracias a mis compañeros de equipo. Estoy contento con cómo ha terminado nuestra temporada", finalizó.
- Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
- La extraña pareja de Flick para sustituir a Pedri
- Harry Kane, otro 'caso Lewandowski'
- Real Madrid - Valencia, en directo: jornada 11 de LaLiga, hoy en vivo
- Colocan a Odegaard en el Barça
- El nuevo Pedri está en Elche
- Operación Barça' para Cole Palmer
- El Barça cree que sacará dinero por Vitor Roque