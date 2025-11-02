Milan supera a Girmay y Philipsen en el Critérium de Singapur 2025

Jonathan Milan, ciclista italiano del Lidl-Treck, venció en el Critérium de Singapur 2025 este domingo, marcado por la lluvia, ataviado con el maillot verde del pasado Tour de Francia.

El corredor transalpino volvió a demostrar sus excelentes cualidades al esprint y terminó por delante en el podio de otros dos especialistas como Biniam Girmay, del Intermarché-Wanty, y Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, segundo y tercero respectivamente.

Milan registró un tiempo de 1:23:13 y fue el más rápido de la jornada, marcada nuevamente por las condiciones meteorológicas adversas en el país asiático durante todo el fin de semana, que obligaron a suspender la prueba de contrarreloj.

Sobre ello, habló el italiano a la organización tras finalizar la carrera: "Tengo sentimientos encontrados. A veces me siento seguro bajo la lluvia, otras veces no tanto. Pero hoy la carretera estaba limpia y en muy buenas condiciones, así que, aunque estaba mojada, me sentí bien sobre la bicicleta".

Con este título, Milan se une su nombre al de corredores como Jonas Vingegaard, Jasper Philipsen y Mark Cavendish, que también consiguieron hacerse con el Critérium de Singapur, una de las últimas pruebas de la temporada.

"Era mi penúltima carrera de la temporada y estoy contento de haber conseguido un buen resultado aquí, gracias a mis compañeros de equipo. Estoy contento con cómo ha terminado nuestra temporada", finalizó.