Milán - San Remo 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo el primer Monumento con Pogacar y Van der Poel

La Milán-San Remo da paso a una nueva edición este sábado 21 de marzo. La 'Classicissima', primero de los cinco Monumentos de la temporada ciclista, será el escenario en el que tenga lugar el primer duelo del año entre Pogacar y Van der Poel, los dos protagonistas de la rivalidad más emocionante de los últimos tiempos en las carreras de un día.

Con inicio en Pavia y final en la Vía Roma de San Remo, la presente edición de la Milán-San Remo cuenta con 298 kilómetros de recorrido a través de un trazado que se mantiene intacto desde hace varias décadas. La primera dificultad de la jornada llegará con el el Passo del Turchino, pero no será hasta la Cipressa y el icónico Poggio que la balanza comience a inclinarse hacia uno de los aspirantes.

Si bien es cierto que la Milán-San Remo 2026 cuenta con figuras de la talla de Filippo Ganna, Jonathan Milan y Wout van Aert, todos los focos irán a parar a Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel. El 'Pequeño Príncipe intentará conquistar por primera vez la 'Classicissima' ante la oposición de uno del vigente campeón y uno de los pocos corredores capaz de hacerle sombra en los últimos tiempos.

Pogacar, en la anterior edición de la Milán-San Remo / Milán-San Remo

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la Milán-San Remo 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la Milán-San Remo 2026?

El perfil de la Milán-San Remo 2026 / Milán-San Remo

¿A qué hora empieza la Milán-San Remo 2026?

Horario de salida : 10:00 horas (CET).

: 10:00 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:37 horas (CET).

¿Dónde ver la Milán-San Remo 2026 por TV y online?

En España, la 117ª edición de la Milán-San Remo 2026 se podrá ver de forma íntegra por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La retransmisión televisiva de la carrera correrá al cargo de Eurosport 2, que conectará a partir de las 10:00 horas (CET).

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Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la Milán-San Remo 2026 a través de nuestra narración en directo, así como las clasificaciones y los mejores momentos de la carrera, con especial atención al rendimiento de Pogacar y Van der Poel.