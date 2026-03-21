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CICLISMO
Milán - San Remo 2026, en directo: el primer Monumento con Pogacar y Van der Poel hoy, en vivo
Sigue en directo en SPORT la presente edición de la Milán-San Remo, con Van der Poel y Pogacar como grandes favoritos
Milán - San Remo 2026: recorrido, a qué hora y dónde ver el primer Monumento de la temporada
David Raurell
9 km de meta
¡Ya estamos en el Poggio!
Mathieu Van der Poel se está quedando atrás respecto a los otros dos corredores.
13 km de meta
En menos de 3 km entraremos en la zona del Poggio di Sanremo. Aquí será donde se decida todo.
Van der Poel, Pogacar y Pidcock continúan en cabeza.
17 km de meta
Tadej Pogacar lleva un golpe en el costado del muslo izquierdo después de su caída. Una parte del maillot se ha roto, pero nada puede frenar al esloveno en el tramo final de carrera.
20 km de meta
Ya se encuentran en la bajada de Cipressa. Pogacar está liderando el descenso.
Quedan 20 km para llegar a la línea de meta.
23 km de meta
Todos los ojos andan puestos en Pogacar, que está luchando con Pidcock y Van der Poel
25 km de meta
¡Pogacar se rehace y ya se sitúa en cabeza! Recuerden que el esloveno se fue al suelo en Cipressa
26 km de meta
Vean la caída de Pogacar, entre otros corredores:
27 km de meta
Pogacar ha entrado mal en Cipressa debido a su caída. Tiene que remontar 20 segundos.
32 km de meta
¡OJO: Caída de Pogacar!
El esloveno ha caído junto a dos corredores más antes de llegar a Cipressa.
Tendrá que remar aún más de lo previsto antes de entrar en los 30 km finales.
38 km de meta
Superada la cuesta de Berta, nos esperan 10 km hasta la Cipressa, momento en el que entraremos al tramo más decisivo de la carrera.
El pelotón sigue siendo muy numeroso y agrupado, aunque la distancia con los que van en cabeza se continúa reduciendo poco a poco.