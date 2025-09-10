Más de mil policías se desplegarán para velar por la seguridad de la Vuelta en Madrid

La Vuelta a España sigue viéndose marcada por las protestas propalestinas durante las diferentes etapas de la competición. Los momentos de tensión han sido recurrentes e incluso se obligó a detener una de las pruebas a ocho kilómetros de la meta prevista en Mos, Pontevedra.

Más de mil policías se desplegarán este fin de semana en Madrid para velar por la seguridad de la Vuelta Ciclista a España ante las protestas que se están sucediendo por la participación del equipo Israel Premier Tech mientras continúan los ataques sobre la población palestina.

Refuerzo de seguridad

Fuentes del dispositivo han avanzado a EFE ese importante refuerzo, acordado en una Junta de Seguridad mantenida en la Delegación del Gobierno en Madrid y que supone el mayor despliegue policial que se ha hecho nunca en la Vuelta.

Las recurrentes apariciones de manifestaciones propalestinas en las diferentes estapas de La Vuelta han generado controversia dentro del pelotón e incluso en las redes sociales. Sin duda, la organización de La Vuelta atraviesa una de las ediciones más complejas y las etapas siguen marcadas por la tensión y la incertidumbre.