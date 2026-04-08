CICLISMO
Mikel Landa, sin fracturas por la caída, se retira de la Itzulia
El ciclista español no tomará la salida de la tercera etapa por precaución para no exponer el cuerpo a más riesgos
EFE
El español Mikel Landa (Soudal Quick Step) no tomará la salida de la tercera etapa de la Itzulia que hoy se disputa con salida y llegada en Basauri debido a la caída que sufrió el pasado martes en el descenso de San Miguel de Aralar, a 9,5 km de la meta de Cuevas de Cuevas de Mendukilo.
Aunque Landa no sufre fracturas, según desvelaron las pruebas radiológicas a las que fue sometido ayer el corredor de Murguía, el equipo ha anunciado que la mejor decisión es la retirada de la prueba.
"Tras un incidente ocurrido el martes en la segunda etapa de la Itzulia País Vasco, Mikel Landa fue trasladado al hospital para ser examinado", empieza una nota emitida por el Soudal.
En el mensaje la formación detalla que "los resultados no mostraron fracturas ni daños permanentes, y Mikel pudo descansar plácidamente. Sin embargo, se ha decidido que lo mejor es que se retire de la carrera para que su cuerpo se recupere por completo".
Landa, a pesar del accidente, pudo llegar a meta, en el puesto 67 a más de 13 minutos del ganador y líder, el francés Paul Seixas.
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