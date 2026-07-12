El refugio de la leyenda del ciclismo Miguel Induráin (61 años): una villa jacobea, un puente medieval y un paisaje natural a un paso de Pamplona

Antes de conquistar cinco Tours consecutivos, dos Giros de Italia y un Campeonato del Mundo contrarreloj, Miguel Induráin era simplemente un niño recorriendo las calles y carreteras de Villava.

Ese paisaje, que moldeó su relación con el ciclismo, continúa presente en su rutina cada vez que regresa a Navarra. Décadas después, el mejor ciclista español de la historia mantiene intacto el vínculo con el pueblo donde nació el 16 de julio de 1964.

Cuando le preguntan por qué sigue entrenando allí, responde con naturalidad: "Aquí me conozco todas las carreteras. Me gusta ir por los sitios a los que iba antes", explicaba en una entrevista con Diario de Navarra.

Un apego que nunca desapareció

Aunque las competiciones lo llevaron por medio mundo, Induráin jamás ha ocultado su apego a su tierra. En la misma conversación reconocía que disfruta especialmente de las carreteras que conoce desde joven porque forman parte de su vida cotidiana y de sus recuerdos.

Villava / Archivo

Ese vínculo también se refleja en la propia localidad: Villava recuerda con orgullo a su vecino más ilustre, incluso con una escultura que le rinde homenaje.

Muchos visitantes llegan hasta el municipio para conocer el entorno donde comenzó a entrenarse quien acabaría conquistando cinco Tours consecutivos entre 1991 y 1995, un logro que aún hoy permanece entre los más extraordinarios de la historia del ciclismo.

Una villa histórica junto al Arga

Situada a apenas cuatro kilómetros del centro de Pamplona, Villava ocupa un enclave estratégico junto al río Arga y conserva un patrimonio histórico que a menudo pasa desapercibido para quienes solo la identifican con Induráin.

Uno de sus grandes símbolos es el puente de la Trinidad, de origen medieval, que durante siglos permitió salvar el río Ulzama y facilitó el paso de viajeros y peregrinos.

Villava / Archivo

Muy cerca discurre el Camino Baztanés, una de las rutas históricas del Camino de Santiago que desciende desde los Pirineos hasta enlazar con el Camino Francés en Pamplona.

Naturaleza y vida cotidiana

Además de su patrimonio, la localidad destaca por su estrecha relación con la naturaleza. Los casi 10.000 vecinos, junto a peregrinos y visitantes, disfrutan de los paseos que acompañan al río Arga tanto a pie como en bicicleta.

Es un entorno frecuentado por quienes viven en la zona y por quienes buscan una escapada tranquila sin alejarse demasiado de Pamplona. Muy cerca se encuentra el Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, una red de itinerarios verdes que conecta varios municipios siguiendo el curso de los principales ríos navarros.

Un escenario que explica por qué aquel niño que pedaleaba por Villava acabó convirtiéndose en una leyenda del ciclismo mundial.