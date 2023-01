Miguel Indurain regresa a una Titan Desert más montañosa que nunca

El navarro, quíntuple ganador del Tour, ya participó en la edición de 2020 en Almería, pero nunca ha corrido en Marruecos La prueba contará con un recorrido de 620 kilómetros y 7.700 metros acumulados de desnivel, entre el 30 de abril y el 5 de mayo

Miguel Indurain, quíntuple ganador del Tour de Francia, volverá a correr la Titan Desert, la prueba de mountain bike más dura del calendario internacional, en la prueba que se desarrollará en Marruecos entre el 30 de abril y el 5 de mayo.

El ex corredor navarro ya participó en una edición de la Titan Desert, la que se celebró en el desierto de Almería en 2020: en esta ocasión, será su primera participación en Marruecos.

"Todo el mundo me dice que Marruecos no tiene nada que ver; me gusta el calor y me he liado la manta a la cabeza; será mi primera vez en Marruecos", explicó el navarro.

"Iré con zapatillas de carretera, espero pisar poca arena; todos tenemos manías y yo ya estoy mayor para cambiar", bromeó Indurain. El ex corredor navarro también reconoció. en tono jocoso, que no se entrena demasiado con la bicicleta de montaña y que "eso de dormir en haimas no sé si me gustará demasiado".

"Prefiero la carretera, y además en Pamplona hace mucho frío para ir por la montaña", dijo. "Es un medio que no domino; así que al principio iré a verlas venir".

El debut de Crusellas

Otro de los participantes ilustres será Lluc Crusellas, mejor maestro chocolatero del mundo y ciclista amateur. "La Titan siempre fue un sueño, poder vivir la experiencia, y este año por fin tendré la oportunidad de vivir y disfrutarla", reconoció. Crusellas correrá en el equipo KH7, bajo el amparo del ex ciclista Melcior Mauri.

La de 2023 será una edición especialmente montañosa, con un recorrido total de 620 kilómetros y 7.700 metros de desnivel acumulado. La carrera tiene ya cerca de 5.000 participantes confirmados.

Las dos primeras etapas de la carrera concentrarán buena parte de la montaña, en plena cordillera del Atlas, para dejar paso, en las siguientes etapas, a recorridos menos montañosos en los que la navegación y la habilidad para elegir las mejores pistas será la nota predominante. Las dos primeras etapas tendrán 2.131 y 1.830 metros de desnivel positivo, respectivamente.

Como suele suceder en la Titan Desert, habrá dos etapas maratón, la tercera y la cuarta, en las que los corredores tendrán que prescindir de la asistencia mecánica y de las haimas para descansar.

Muchos kilómetros inéditos

"Será una Titan inédita, porque hay un 80 por ciento de los kilómetros nuevos, que nunca habíamos recorrido", desveló Manu Tajada, director deportivo de la prueba.

"En la zona de la montaña nos hemos ido más hacia al este, y en la zona de dunas hemos buscado también nuevos pasos", añadió.

Según Tajada, la etapa reina será la tercera, con 132 kilómetros y 1.110 metros de desnivel, en la que los corredores deberán demostrar su habilidad para orientarse.

Nuevas aventuras

"Lo que nos motiva es innovar cada año y crear aventuras diferentes, y creo que este año, después de 17 ediciones en Marruecos, lo hemos conseguido", reflejó Jesús García, CEO de las Titan Desert World Series.

La Titan Desert también ha consolidado sus pruebas en Almería (octubre) y en Arabia Saudí (noviembre).

"En la Titan, el último que llega a la meta está tan contento como el primero. Lo decía Juan Porcar, el creador de la prueba, y hago mías esas palabras", añadió García. "La Titan no premia solo a los que ganan, también a los que pierden".

Recorrido de la Skoda Titan Desert 2023

Etapa 1 – 30 abril – Boumalne Dades-Boumalne Dades 89 kms

Etapa 2 – 1 mayo – Boumalne Dades-Nkob 106 kms

Etapa 3 – 2 mayo – Nkob-Fezzou 132 kms

Etapa 4 – 3 mayo – Fezzou-Merzouga 131 kms

Etapa 5 – 4 mayo – Merzouga-Merzouga 98 kms

Etapa 6 – 5 mayo – Merzouga-Maadid 71 kms