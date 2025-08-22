Miguel Induráin prueba la gastronomía onubense en una famosa playa de Huelva

Miguel Induráin (Villava, 1964) es una leyenda del ciclismo mundial. El exciclista navarro fue pentacampeón del Tour de Francia de forma consecutiva, doble ganador del Giro de Italia y campeón del mundo y campeón olímpico de contrarreloj.

Conocido popularmente como 'El Extraterrestre', Induráin es el ciclista más laureado de nuestro país, y uno de los mejores deportistas de la historia de España. Por este motivo, obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

"Hice una carrera deportiva en la que conseguí las victorias que conseguí. La gente todavía te recuerda después de 30 años aquellos tiempos. El deporte es eso, que la gente disfrute con lo que uno hace", aseguró 'Miguelón' durante una entrevista con 'El Español'.

En este contexto, Induráin es reconocido en cualquier parte del país, y su paso, recordado por los habitantes del lugar. Hace poco menos de un año, la 'locomotora de Villava' estuvo en una de las playas más famosas de Huelva.

Hablamos de la playa de La Antilla (Lepe), uno de los destinos más populares de la provincia. Miguel Induráin quiso disfrutar de la gastronomía local, parando en dos restaurantes especializados en la cocina onubense.

En primer lugar, restaurante Mar de Leva, un establecimiento que trata el mejor producto del mar. En su carta, no pueden faltar algunos de los platos más marineros de la zona como pescaíto frito, chocos y puntillitas frías.

El restaurante publicó unas fotografías con Induráin en redes sociales, prueba de su visita. En la instantánea, aparecía el popular ciclista y el chef del local, Carmelo Moreno. Posteriormente, el corredor navarro se acercó a otro famoso establecimiento de Lepe.

Miguel Induráin probó el Restaurante Macha, un local frente al mar de la playa de La Antilla. La propuesta culinaria de este negocio destaca por sus platos elaborados con atún, pescados a la sal, arroces y croquetas de carabineros y gambas.