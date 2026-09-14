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Miguel Induráin: "Con Perico Delgado llevábamos una relación muy buena, hicimos habitación juntos y éramos compatibles porque nuestra forma de correr era diferente"
El ganador de cinco Tour de Francia se sinceró sobre su relación con el ciclista segoviano
Miguel Induráin y Perico Delgado marcaron un antes y un después en el ciclismo español. Ambos coincidieron durante varios años como compañeros en el Banesto y como rivales en las carreteras, aunque los inicios de Induráin estuvieron marcados por su labor como gregario del segoviano, que ya era un emblema histórico.
A principios de los años 90, el navarro pasó de ser su gregario a convertirse en el dominador absoluto, debido a que hizo algo histórico: ganar cinco Tour de Francia de manera consecutiva (1991, 1992, 1993, 1994 y 1995).
A pesar de que Perico fue de más a menos por la irrupción de Induráin, la relación entre ambos se mantuvo fuerte y no se deterioró, algo que podría haber sucedido perfectamente, como ya ha ocurrido en otros casos.
Sin embargo, su relación siempre ha estado al pie del cañón y se han defendido mutuamente, tal y como hizo en una sección de preguntas y respuestas con los lectores de 'El País', donde fue cuestionado sobre su relación con el segoviano.
Un lector le preguntó: "¿Cuál era tu relación con Perico Delgado en los años que corristeis juntos, sobre todo durante su etapa de decadencia? ¿Te limitó en algún momento?".
Induráin no dudó en decir que "no", debido a que "llevábamos una relación muy buena, hicimos habitación juntos y éramos combatibles". El principal motivo que otorgó fue "porque nuestra forma de correr era diferente, yo era contrarrelojista y Perico escalador".
Por otro lado, Perico reconoció cómo afrontó el cambio generacional: "Lo llevé muy bien. Hay que conocer a Induráin. Aunque para la gente es muy distante, el tipo es un pedazo de pan".
"Es un gran compañero. Lo había demostrado mil veces antes, así que, cuando cambiaron las tornas, no me costó trabajo alguno apoyarlo. La transición fue muy sencilla porque él gestionó las cosas a su manera", expresó en 'El Confidencial'.
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