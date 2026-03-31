Miguel Induráin: "Seixas e Iván Romeo vienen pisando fuerte, son el futuro del ciclismo"

Miguel Induráin (Villava, Navarra, 1964) no necesita presentación. Cinco Tours de Francia, además de dos Giros de Italia, un Campeonato Mundial de Ciclismo contrarreloj y el oro olímpico de Atlanta 96 dibujan el palmarés de leyenda de un corredor que marcó un antes y un después en el ciclismo mundial. 'Miguelón', que dominó la 'Grande Boucle' durante un lustro, ahora ejerce como una de las caras visibles del histórico 'Grand Départ' de Barcelona 2026.

P: ¿Cuál es su relación actual con el mundo del ciclismo?

Sigo haciendo bici, sobre todo en verano. En invierno ya no, porque he pasado muchos catarros y muchas lesiones, procuro salir sólo para disfrutar. En el ciclismo profesional no estoy. De vez en cuando voy a ver alguna carrera, pero hoy en día el ciclismo se corre en muchos países y seguirlo es difícil. Pero cuando viene el Tour a Barcelona... ahí si que tenemos que estar.

P: Este año, el Tour de Francia empieza desde Barcelona con una contrarreloj por equipos. ¿Habrá nervios entre los favoritos por la posibilidad de perder segundos nada más empezar?

Ayer Ivan Romeo nos preguntaba a mí y al alcalde buscando información. La contrarreloj por equipos es una modalidad muy difícil porque no solo depende del líder, también del equipo, del material, la estrategia. Perder segundos nada más empezar no le gusta a nadie, y los ciclistas ya están nerviosos buscando información y cómo trabajarla. Va a ser espectacular rodar por Barcelona, pero para los equipos y sobre todo para los corredores será complicada.

Induráin e Iván Romeo, en el acto de celebración de los 100 días para el 'Grand Départ' del Tour de Francia en Barcelona / EFE

P: ¿Podemos esperar alguna sorpresa en Barcelona?

Montjuïc es una llegada difícil, a alguno le puede no salir bien el trabajo y que ya el primer día pierda algún segundito. El resto... no va a haber curvas complicadas, en principio no tiene por qué haber más dificultades.

P: ¿Si usted compitiese en el Tour de Francia 2026, cómo afrontaría esta contrarreloj por equipos?

Pues sería difícil, pero es parte del ciclismo. Hay contrarrelojes, montaña, sprints... si este año el organizador ha escogido una contrarreloj para empezar, los equipos tienen que trabajarla. En mi época, tenías que intentar fichar a gente para afrontar esta contrarreloj y llevarlos en buen estado por equipos.

Antes, el desfallecimiento era parte del ciclismo. Hoy en día se cuida más la alimentación, tienen auxiliares que enseguida te van dando alimento y agua desde la carretera... están mejor preparados

P: ¿Qué tres etapas pueden marcar la diferencia en el Tour de Francia 2026?

Hombre, el Tourmalet en la sexta etapa te obliga a llegar en un buen estado de forma a la salida. Nosotros en nuestra época intentábamos estudiar las dificultades, ver si había que llegar en buen estado a la salida o guardar fuerzas para el final porque este era muy duro. Tienes que elegir, no puedes estar en forma los 21 días porque un Tour de Francia te pesa mucho.

Respecto a las etapas, conozco más la salida de Barcelona. Luego todo lo que anda por Catalunya es un terreno difícil con la tercera etapa ya acercándose a los Pirineos, por lo que hay que llegar bastante en forma a la salida. Luego el final, el Alpe d'Huez dos veces... tampoco es tan duro, el problema serán los puertos que hay alrededor. Un Galibier o cualquiera de estos puertos al final sí que tendrán peso.

Christian Prudhomme y Miguel Induráin acapararon los focos en el la presentación del avión de Vueling con motivo del Grand Départ del Tour de Francia 2026 en Barcelona / Dani Barbeito

P: El recorrido del Tour de Francia siempre ha sido de extrema dureza, pero cada vez hay menos 'pájaras' ¿Cómo se convivía antes el miedo de que todo el trabajo previo se pueda desmoronar en un instante?

Antes cada uno tenía que llevarse su propia comida, no había la alimentación que hay ahora, las etapas eran más largas, el esfuerzo más continuado... el desfallecimiento era parte del ciclismo. Hoy en día se cuida más la alimentación, tienen auxiliares que enseguida te van dando alimento y agua desde la carretera... están mejor preparados. Además tienen más datos y más información en los relojes, la tecnología ha cambiado muchísimo. También hay etapas más cortas, más explosivas y más veloces, en ese aspecto el ciclismo ha cambiado enormemente.

Pogacar lleva ya unos cuantos años a alto nivel y siempre es difícil mantenerse, por lo que si estos jóvenes corren el Tour lo harán bien y darán espectáculo

P: Este año podría llegar la quinta victoria de Pogacar en el Tour, empatándole a usted, a Hinault, a Merckx y a Anquetil. ¿Cree que terminará superando este récord?

Todavía está en activo y puede superarlo, porque el resto nos hemos quedado con el palmarés que conseguimos en nuestra época. Le veo con ilusión, la verdad es que está trabajando muy bien y tiene un gran equipo, que hoy en día es muy importante. Puede hacerlo, lo que pasa es que tiene rivales muy fuertes que en cuanto se descuide le van a atacar. Están Vingegaard, Evenepoel, Seixas y otros chavales jóvenes que vienen pegando fuerte. Difícil se lo van a poner, pero Pogacar está con buena mentalidad y con muy buen equipo. Tiene opciones, pero los 21 días de competición hay que hacerlos.

Miguel Induráin posa con los maillots amarillos de sus cinco victorias en el Tour de Francia / EFE

P: Ha hablado de Seixas, un auténtico fenómeno en Francia. ¿Qué podemos esperar de él?

Jóvenes como él e Iván Romeo vienen pisando fuerte y poquito a poco van subiendo a ese nivel. Son el futuro del ciclismo. Pogacar lleva ya unos cuantos años a alto nivel y siempre es difícil mantenerse, por lo que si estos jóvenes corren el Tour lo harán bien y darán espectáculo. En Francia la verdad es que necesitan un relevo de cuando Hinault ganó los Tours de Francia, y lo están buscando en Seixas.

P: ¿Qué podemos esperar de los ciclistas españoles en el Tour de Francia 2026?

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Enric Mas, que este año no estará, había sido el referente. Sin él, algunos jóvenes que están corriendo tanto en equipos españoles como fuera y hay alguno que apunta buenas maneras. Se tienen que ir formando, porque ahora nos falta un ganador. Antes si hacías podio o quedabas entre los 10 primeros se valoraba, pero hoy en día tienes que ganar.