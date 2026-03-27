Miguel Induráin advierte sobre el Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona: "Una contrarreloj por equipos añade más presión a la salida, te juegas mucho tiempo."

Cuando Miguel Induráin habla es necesario escuchar, más si nos referimos al Tour de Francia. El cinco veces ganador de la 'Grande Boucle' sigue estrechamente vinculado a la competición más importante del calendario ciclista, y está siendo una de las caras visibles de los primeros actos que se están realizando en Barcelona.

Durante la presentación del avión personalizado de Vueling con motivo del Grand Départ del Tour de Francia 2026, que este año se realizará en Barcelona, la leyenda del ciclismo español atendió a los medios de comunicación para valorar una edición que está llamada a pasar a la historia.

Al ser preguntado sobre la elección de Barcelona como sede del Grand Départ, Induráin dejó claro que esta no puede ser más acertada. "Barcelona siempre ha sido una ciudad con mucha afición por el ciclismo. Que un evento como el Tour de Francia venga a la puerta de tu casa y que se recorra toda la ciudad es espectacular para los que nos gusta la bici".

Más allá de que parta desde la Ciudad Condal, también es noticiable que el Tour de Francia 2026 comenzará con una contrarreloj por primera vez en los últimos 55 años. "Una contrarreloj por equipos el primer día es complicada: por la tensión, los nervios, por lo que te juegas. Ayer estuve hablando con Iván Romeo y ya preguntaba a los organizadores por las curvas. Una contrarreloj por equipos añade más presión a la salida, te juegas mucho tiempo... pero oye, es parte de este deporte. Si el organizador te pone que hay contrarreloj por equipos tienes que entrenarlo, trabajarlo y a por todas", opinó el cinco veces ganador del Tour de Francia.

Imagen de la presentación del avión personalizado de Vueling con motivo del Grand Départ del Tour de Francia 2026 en Barcelona / Dani Barbeito

Al ser preguntado por sus recuerdos en la competición que le encumbró como leyenda, Induráin bromeó al referirse a "un dolor de piernas tremendo de tanto esfuerzo" antes de destacar el ambiente. "Cuando te gusta la bici, el Tour de Francia es un evento espectacular. El ambiente, la caravana publicitaria, todo lo que mueve, la pasión que hay en Julio en Francia. Es increíble, y cada vez va a más. Para el ciclismo es una referencia a nivel Mundial, la mejor carrera".

Pogacar contra el resto

El gran favorito a conquistar la presente edición del Tour de Francia volverá a ser Tadej Pogacar, ante el que Induráin se deshizo en elogios. "Pogacar es un fenómeno, está consiguiendo un gran palmarés y es el gran referente". No obstante, el navarro advirtió que este favoritismo pondrá una diana sobre su espalda, y el resto de aspirantes no son nada desdeñables. "Como pasaba en mi época o en la de Merckx, cuando hay un líder claro el resto va a por él, y el resto también anda fuerte. Tenemos a Evenepoel, a Vingegaard, los jóvenes también están bien, Seixas viene fuerte... no te puedes relajar. Está haciendo un gran palmarés, pero el resto seguro que apretará".

Tadej Pogacar celebra la victoria en San Remo. / GIRO DE ITALIA

Induráin también aprovechó para destacar la superioridad del líder del UAE Team, destacando su capacidad de rendir en: "Eso se lo tienes que preguntar a los que compiten contra él, pero es verdad que el palmarés que está construyendo es diferente a nuestra época. Yo era contrarrelojista, me defendía en la montaña... pero en las clásicas no llegaba a exprimirme, me iban más las grandes vueltas. Él, en cambio, se defiende en todas las modalidades: hace París-Roubaix, hace Milán-San Remo, todo tipo de clásicas, mundiales, grandes vueltas... se defiende en todo".

Sobre el eterno debate entre entre Pogacar y Merckx, Induráin se mostró categórico. "Lo tiene difícil para superar a Merckx, ha sido el número 1. Cuando se retire veremos, va camino de ello pero va a ser complicado superar a Merckx".

Christian Prudhomme y Miguel Induráin acapararon los focos en el la presentación del avión de Vueling con motivo del Grand Départ del Tour de Francia 2026 en Barcelona / Dani Barbeito

Prudhomme, en la línea de Induráin

Otro de los grandes protagonistas del acto de Vueling fue Christian Prudhomme. Siguiendo la misma línea que Induráin, el director del Tour de Francia destacó la importancia de la etapa inaugural de la presente edición del Tour de Francia en declaraciones para la COPE.

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"Es una etapa hecha para los favoritos de la general. No sé si será Pogacar con Vingegaard, a Pogacar con Van der Poel o con Healy, pero los mejores corredores del mundo no solo van a pasar con el pelotón sino que se van a jugar el primer maillot de líder del Tour. Y además es una magnífica coincidencia que sea también después de que en la Sagrada Familia se haya colocado la torre más alta", destacó.