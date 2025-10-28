Michael Woods toma partido en el eterno debate entre Pogacar y Merckx: "No hay dudas, es el mejor ciclista que ha habido"

Tadej Pogacar ha entrado por méritos propios en el Olimpo del ciclismo. A sus 27 años, el esloveno se ha erigido como el gran jerarca del circuito profesional, y el nivel exhibido a lo largo de los últimos años invita a pensar que seguira engordando sus ya imponentes vitrinas y terminará conquistando los únicos títulos que se le resisten, entre los que destacan la Vuelta a España, la Milán San-Remo, la París-Roubaix y el oro en los Juegos Olímpicos.

Cuando surge la pregunta de quién es el mejor ciclista de la actualidad, pocos dudan en otorgar este título honorífico a Tadej Pogacar. Con los únicos asteriscos de Remco Evenepoel en las pruebas contrarreloj y Mathieu Van der Poel en las clásicas, nadie ha sido capaz de alzar la voz ante el dominio del 'nuevo caníbal', gran triunfador en prácticamente todas las pruebas que ha disputado.

El debate ya no es qué posición ocupa Pogacar entre los ciclistas actuales, sino dónde debería aparecer el nombre del esloveno en un ranking histórico. Son muchos los que ya sitúan a Pogacar a la altura -e incluso ligeramente por encima- de leyendas de la talla de Induráin e Hinault, aunque no tantos se atreven a equipararle con el considerado por muchos como el mejor ciclista de la historia: Eddy Merckx.

Eddy Merckx, en 1969, en el Tour camino de su gran victoria en los Pirineos. / ARCHIVO / EL PERIÓDICO

Entre las voces disidentes, en los últimos días ha destacado la de un antiguo miembro del pelotón. Michael Woods, exciclista canadiense entre cuyos logros destacan victorias en etapas de La Vuelta o el Tour y una meritoria tercera posición en el Mundial de ciclismo en ruta de 2018, dio su opinión sobre el creciente debate respecto al mejor ciclista de la historia.

En una entrevista con Cycling Weekly, Woods argumentó sin ningún atisbo de duda que, bajo su punto de vista, uno destaca por encima del otro. "Para mí no hay debate, Pogacar es el mejor ciclista que ha habido”, aseveró el canadiense, que sostuvo su argumento en el contexto en el que se han desenvuelto ambos corredores.

Michael Woods celebra su última victoria en la Vuelta a España / EFE

"Merckx competía cuando había 4 billones de personas en el planeta. Entonces sólo había cuatro países buenos en el ciclismo, y algunos de los chicos contra los que competía trabajaban también fuera del ciclismo. El hecho que hace que Pogacar sea tan bueno es que, con todos los ciclistas talentosos que hay ahora, él es enormemente superior”.

Esta superioridad, bajo el punto de vista de Woods, podría terminar acortando la carrera de Pogacar. “Creo que la diversión se vuelve menor cuando tienes menos rivales, así que no preveo que Pogacar corra hasta pasada la treintena. No lo necesita", valoró el canadiense antes de deslizar que Pogacar "podría retirarse mañana y para mí seguiría siendo el mejor ciclista de la historia”.