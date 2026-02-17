La métrica que demuestra que Van der Poel es de otro planeta: una frecuencia cardíaca en reposo a la altura de Induráin

Mathieu van del Poel está hecho de otra pasta. Más allá de su dominio hegemónico en el mundo del ciclocross, disciplina en la que hace escasas semanas conquistó su octavo maillot arcoíris, el neerlandés se ha erigido como uno de los pocos miembros del pelotón capaz de hacer sombra a Tadej Pogacar.

El gran responsable de que la anterior temporada de Pogacar no fuese aún más histórica fue Mathieu van der Poel, que se encargó de arruinarle al esloveno la experiencia tanto en la Milán San Remo como en su estreno en la París-Roubaix. Conquistar dos Monumentos en una misma temporada no está al alcance de cualquiera, menos si tu oponente es el 'Pequeño Príncipe', pero a día de hoy existen pocos ciclistas capaces de rivalizar con el del Alpecin.

Para entender cómo un mismo ciclista puede ser tan dominante en varias disciplinas, a veces basta con fijarse en los valores registrados en su dispositivo de monitorización. Algunos corredores son más reservados en el momento de compartirlos, pero Van der Poel no mostró ningún reparo en el momento de revelarlos en el podcast de Whoop, uno de sus principales patrocinadores.

Van der Poel, uno de los ciclistas más completos del momento / EFE

Tal como reveló en la entrevista, Van der Poel presta especial atención a dos medidores: la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) y la frecuencia cardiaca en reposo. En la primera, utilizada para medir la variación en el tiempo entre latidos, el neerlandés registra un valor extraordinario superior a los 200 milisegundos.

“Tengo una HRV realmente alta. Creo que es un poco genético, pero la forma física también es importante. Sin duda, es algo que me hace más fuerte y me permite recuperarme mejor", revela como uno de los pilares de su éxito.

Si bien es cierto que sus valores de HRV son impresionantes, su frecuencia cardíaca en reposo nada le tiene que envidiar. En este registro, Van der Poel se encuentra muy por debajo de la media, siendo uno de los ciclistas que más se ha acercado al hasta ahora inalcanzable registro de Miguel Induráin.

Miguel Induráin, durante una etapa del Tour / FRANCESC CASALS

"En general, los ciclistas tenemos la frecuencia cardiaca bastante baja", matiza Van der Poel, aunque ninguno se acerca a la media de 38 pulsaciones por minuto y a la mínima de 34 que registra el neerlandés, marca que reconoce como "realmente baja". Por poner estos datos en contexto, Tadej Pogacar acostumbra a registrar 40 pulsaciones por minuto, dejando su mínimo en 38.

Pero si hablamos de pulsaciones por minuto, el rey indiscutido sigue siendo Miguel Induráin. El cinco veces campeón del Tour de Francia era capaz de reducir sus pulsaciones por minuto a 28, cifra muy por debajo de la media a la que unos pocos pueden acercarse, pero resulta difícil pensar en que pueda ser superada.