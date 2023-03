Merlier gana al esprint en La Verrière y lidera la París-Niza

El ciclista belga, del Soudal - Quick Step, se impuso en la primera etapa de la prueba francesa Pogacar y Vingegaard reservan cartas en los primeros kilómetros de la París - Niza 2023

Que la primera etapa de la París - Niza 2023 acabaría con un esprint (triunfo del belga Tim Merlier) era un secreto a voces. Lo sabían hasta en el Paseo de los Ingleses de la capital de la Costa Azul donde el domingo que viene terminará la prueba.

Ahora bien, la duda y el aliciente estaban en saber si se iban a mover ya a la primera de cambio Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard en este enfrentamiento, como una bendición, que ha llegado a las puertas de la primavera, con el mes de julio todavía muy lejano, pero por carreteras que son comunes en la ronda francesa.

Pues sí, Pogacar no se ha hecho esperar porque sabe que cada segundo vale su peso y porque para placer de todos los aficionados al ciclismo no sabe correr de otra manera.

Lo de ir a rueda, con calma chicha, lo de dejar pasar los kilómetros y esperar solo los repechos marcados en rojo en el libro de ruta que entregan a cada corredor es para otros, para campeones de otros tiempos, cuando la temporada ciclista se resumía a rodar tranquilo en marzo, hacer una mini exhibición en las clásicas de abril, descansar en mayo, calentar un poco el cuerpo en el Dauphiné y llegar lo más fino posible al Tour para acabar vestido de amarillo en París.

🙌⚪️ @TamauPogi into the white jersey as best young rider and 3rd GC after stage 1 #ParisNice. #WeAreUAE pic.twitter.com/TFzTNmIR9e