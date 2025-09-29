Un mecánico de la selección belga contradice a Evenepoel tras la avería en el Mundial de Ruanda: "Ha perdido tiempo innecesariamente"

Remco Evenepoel termina su andadura en el Mundial de Ciclismo con una sensación agridulce. A pesar de conquistar por tercer año consecutivo el oro en la prueba contrarreloj y consiguió una nada desdeñable medalla de plata en la prueba en ruta, el belga no se mostró ni mucho menos satisfecho con este último resultado.

Remco empezó su andadura en Ruanda de la mejor manera posible con una victoria incontestable en la contrarreloj, modalidad que domina con mano de hierro desde hace unos años. Tal como atestigua la ventaja sobre Jay Vine (+1:14) e Ian Van Wilder (+2:36), además de los +2:37 que le sacó a Pogacar tras un adelantamiento que ya es historia de los Mundiales, el belga no tuvo rival en Kigali en el momento de encadenar su tercer oro consecutivo.

La exhibición del flamante fichaje del Red Bull Bora invitaba a pensar en una prueba en ruta más ajustada de lo que reflejaban los pronósticos, pero una serie de infortunios impidieron a Evenepoel oponer resistencia ante un Pogacar que volvió a atacar a más de 100 kilómetros para seguir vistiendo el maillot arcoíris.

Tadej Pogacar revalida el Mundial / -

Todo comenzó a torcerse camino hacia el Mont Kigali, cuando uno de los innumerables baches que figuraban en el quebrado recorrido de la capital de Ruanda desajustó el sillín de Remco. El cambio de bicicleta parecía cortar de raíz el problema, pero el belga no tardó en volver a pedir el cambio, esta vez con visibles gestos de frustración.

Si bien es cierto que la reacción de Evenepoel fue encomiable y consiguió subirse al segundo cajón del podio a pesar de todo el tiempo perdido, el del Red Bull Bora terminó la prueba destrozado por no poder arrebatarle el oro a Pogacar. No fueron pocos los que responsabilizaron a los mecánicos del tiempo perdido, por lo que Dario Kloeck no tardó en justificarse.

La versión de Kloeck no coincide con la de Evenepoel

El mecánico de la selección belga -y primo de Remco- compareció ante los micrófonos de 'Het Laatste Nieuws para dar explicaciones sobre los dos cambios de bicicleta que lastraron las aspiraciones de su corredor. Las visiones de ambos coinciden en el primer cambio, pero hay evidentes discrepancias en el segundo.

"En la vuelta larga hacia Mont Kigali, la carretera era más rugosa y pasamos por un bache que le inclinó el sillín. Era un momento clave del Mundial y sin pinganillos (los prohibe la normativa), todavía más. Cambiamos de bici y pusimos un sillín nuevo, pero después de que estuviese muchos kilómetros rodando con el sillín roto", explicó Kloeck antes de justificarse por el segundo cambio de bicicleta.

"Medimos tres veces la altura del sillín de la bici de repuesto y no había nada mal. Ha perdido tiempo innecesariamente. El sillín estaba bien, es frustrante, es una pena" aseveró, dando a entender que el cambio que desencadenó la reacción de Evenepoel era completamente evitable.