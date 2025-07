Mavi García: "Hace mucho que no tenía esta sensación tan bonita"

La española Mavi García, del equipo Liv AlUla Jayco, que consiguió este domingo una victoria histórica en la segunda etapa del Tour de Francia femenino, dijo que hace mucho que no tenía "esta sensación tan bonita" y que este triunfo le da "la vida" por el año "muy complicado" que ha tenido.

"No me lo creo todavía, la verdad, es que he tenido un año muy complicado y esto me da la vida. Al final llevo ya bastantes años haciendo esto y ya va siendo hora de pensar en retirarse, y la verdad es que estaba ya pensando qué hacer, porque no lo estaba pasando muy bien este año, pero esto me da un plus de energía muy grande", confesó García.

A sus 41 años, ha logrado su decimotercera victoria profesional y lo hizo en la etapa de 110,4 kilómetros entre Brest y Quimper (región de Bretaña). Además, superó a la neerlandesa Annemiek van Vleuten como la corredora más veterana en ganar en el Tour.

"Me ha pasado muchas veces que al final pues siempre lo intento y no me acaba de pasar, entonces no me lo acababa de creer en ningún momento hasta que no he estado a cinco metros de la meta, me he girado, y no he visto a nadie. Ahí es cuando de verdad me he creído lo que estaba pasando", añadió la ciclista de Palma de Mallorca.

García declaró que quizás no ha sido su logro "más emocionante", pero subrayó que hacía mucho tiempo que no tenía "esta sensación tan bonita".