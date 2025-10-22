Matxin, director deportivo del UAE Team, se pronuncia sobre la salida de Juan Ayuso: "Le deseo lo mejor, pero creo que no estuvo afortunado"

La salida de Juan Ayuso del UAE Team rumbo al Lidl-Trek ha sido uno de los movimientos más sonados de cara a la próxima temporada ciclista. El alicantino opta por dar un vuelco a su carrera debido a la creciente tensión con el equipo emiratí y la irrupción de un Isaac del Toro que le estaba ganando terreno como segunda espada.

Tal como avanzaban los acontecimientos, el adiós de Juan Ayuso parecía inevitable, pero este terminó produciéndose de forma precipitada. Durante el primer descanso de la Vuelta a España, el UAE Team decidió anunciar que sus caminos y los del corredor español se separarían a final de temporada, y este comunicado terminó dando pie a una sucesión de declaraciones cruzadas con reproches entre ambas partes.

Una vez pasada la tormenta, Joxean Fernández 'Matxin' ha comparecido ante los micrófonos de Eurosport España para valorar la salida de uno de los grandes nombres del UAE Team. La relación entre ambas partes siempre ha sido buena, y lo sigue siendo, pero esto no ha impedido al director deportivo hablar con franqueza sobre las formas en las que Ayuso habló sobre su salida.

Joxean Fernández 'Matxin', director deportivo del UAE Team / EFE

"Tengo una relación con él sinceramente buena y le deseo lo mejor, pero creo que no estuvo afortunado en sus declaraciones. Tú puedes tener una opinión, pero entiendo que no tienes que decirla en caliente ante los medios. A veces, tienes que pensar las cosas y no siempre en esta vida todo el mundo hace las cosas como nos gustaría o piensa como nosotros como pensamos. Son circunstancias de la vida, nos sirve como experiencia de aprendizaje", valoró Matxin.

A pesar de no compartir sus formas, el de Basauri no tuvo ningún problema en admitir que la salida de Ayuso supone una baja sensible en las filas del UAE Team. "Yo siempre he intentado que se quedara" admitió Matxin, que aún así entiende los motivos de la decisión. "En el momento que hablamos de todo esto, también es cierto que he estado en la perspectiva y he entendido las dos partes. Creo que ha sido lo mejor tanto para el corredor como para los dos equipos".

Un refuerzo de lujo para el Lidl-Trek

A pesar de su decepcionante actuación tanto en el Giro de Italia como en la Vuelta a España, Ayuso ha celebrado victorias importantes a lo largo de la temporada. Más allá de las tres etapas conquistadas en Grandes Vueltas (1 en el Giro y 2 en la Vuelta), el alicantino levantó el tridente en la Tirreno Adriático y dio pelea hasta el final a Primoz Roglic en la Volta a Catalunya.

Matxin celebra una victoria con Pogacar / @Matxin_

El cambio de filas de Ayuso propicia que el UAE Team tenga que prestar especial atención al que hasta ahora era uno de sus activos más valiosos, pues automáticamente pasa a convertirse en una de las grandes amenazas para Tadej Pogacar, Isaac del Toro y Joao Almeida.

Sobre esta nueva rivalidad, Matxin no tiene dudas de que Ayuso les pondrá las cosas difíciles. "Va a ser un ciclista impresionante, ya es uno de los mejores del mundo", valoró el director deportivo del UAE Team antes de desear que "espero que gane carreras, pero que no nos gane a nosotros ninguna".