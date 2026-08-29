Matxin, sobre la caída de Pogacar: "Ahora es momento de estar con el Tadej persona, no con el Tadej ciclista"

La caída de Pogacar y su posterior retirada de La Vuelta han conmocionado al mundo del ciclismo. Desde el mismo instante en que el esloveno se fue al suelo a 32 kilómetros de meta se disparó la preocupación por su estado y por las posibles consecuencias de este accidente, tanto a nivel físico como nivel deportivo.

El primero en arrojar luz sobre el estado de Pogacar fue Matxin, el director del UAE Team. El español no quiso arrojar ningún tipo de valoración durante los kilómetros finales de la carrera, pero una vez finalizada despejó todas las incógnitas.

"De moral está destrozado y siente mucho dolor en el hombro. Al principio quería continuar, se intentaba levantar incluso el brazo para poder montar, pero hemos visto que le dolía mucho el hombro y hemos decidido que no podía continuar. No hay mucho más que contar. Tendremos que darle puntos en la ceja, no es una herida grande pero sí que sangraba mucho".

Pogacar abandona La Vuelta / X

Sobre el motivo de su caída, Matxin evitó lanzar acusaciones y señalar a posibles responsables. "No hay que responsabilizar a nadie, ha sido una caída que ocurre en el ciclismo. Parece ser que estaba bebiendo agua cuando sucedió y no sabemos si es que chocó con alguien o símplemente se ha caído".

A pesar de la insistencia de Pogacar por continuar y de la posibilidad de conquistar su primera Vuelta, el UAE se decantó por la opción más prudente y responsable. "Son decisiones que hay que tomar, pero evidentemente es una caída difícil de asimilar. Él nos ha dado muchas victorias y espero que el equipo le devuelva muchas victorias y se las dedique".

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Para acabar, Matxin quiso lanzar un mensaje de ánimo a Matxin e incluso invitar al optimismo sobre sus futuros retos. "Ahora hay que estar con Tadej y sobretodo sobreponerse. Esperar que no sea nada grave y por qué no pensar en el Mundial. Sacaremos conclusiones después del informe del doctor".