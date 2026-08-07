Matthew Brennan se impone de nuevo al esprint y Gall conserva el liderato

El británico Matthew Brennan volvió a imponerse este viernes al esprint en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, disputada entre Palazuelos de Muñó y Briviesca, para sumar su segunda victoria en la ronda burgalesa, mientras que el austriaco Felix Gall mantuvo el maillot morado de líder a falta de la decisiva jornada de las Lagunas de Neila.

La etapa arrancó con un ataque en el primer kilómetro protagonizado por Josh Burnett (Burgos BH) y los corredores de Caja Rural Javier Ibáñez y Nil Aguilera. Los tres escapados llegaron a disponer de una ventaja cercana a los cinco minutos sobre un pelotón que permitió consolidar la fuga durante buena parte del recorrido.

Javier Ibáñez, principal protagonista en la fuga

Javier Ibáñez fue el primero en coronar el Alto de Coculina (3.ª categoría), seguido por Burnett y Aguilera. Tras ese paso de montaña, el pelotón incrementó el ritmo y comenzó a reducir diferencias y poco a poco, la ventaja fue descendiendo hasta los dos minutos, con Nil Aguilera que perdió el contacto con sus compañeros de escapada.

La fuga afrontó entonces el Alto de La Varga (3.ª categoría), donde Ibáñez volvió a pasar en primera posición por delante de Burnett y Aguilera, ya integrado en el pelotón, conservó la tercera plaza en el paso puntuable. A 29 kilómetros de la meta, Javier Ibáñez se quedó solo en cabeza tras descolgar a Burnett.

El corredor del Burgos BH fue neutralizado tres kilómetros después, mientras que el ciclista de Caja Rural resistió en solitario hasta los últimos 17 kilómetros, cuando el pelotón dio por concluida una escapada de más de 150 kilómetros. Su protagonismo durante toda la jornada le valió el premio a la combatividad. Con la carrera agrupada, los equipos de los velocistas comenzaron a preparar la llegada a Briviesca.

Final muy ajustado

Visma-Lease a Bike y Red Bull-BORA-Hansgrohe marcaron el ritmo en los kilómetros finales para colocar a sus hombres rápidos. A falta de unos 600 metros comenzaron los primeros movimientos, con David González (Pinarrello Q36.5) que lanzó un ataque por la parte derecha de la carretera y Laurence Pithie salió a su rueda, pero desde una posición más retrasada apareció Matthew Brennan por el lado izquierdo con una aceleración máxima que le permitió superar a todos sus rivales y ganar la etapa. Pithie cruzó la meta en segunda posición y David González completó el podio de la etapa.

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La Vuelta a Burgos concluirá este sábado con la quinta y última etapa, de 137 kilómetros entre Caleruega y las Lagunas de Neila, una jornada de alta montaña con el mítico final en alto que decidirá la clasificación general y coronará al vencedor de la edición de 2026.