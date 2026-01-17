Mathieu van der Poel se apunta a la Copa del Mundo de Benidorm

El mejor especialista invernal de todos los tiempos, Mathieu van der Poel, será finalmente de la partida este domingo en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2026 que se diputará, por cuarto año consecutivo, en el circuito de los parques de El Moralet y Foietes.

Tras haber sido incluido en la preselección de Países Bajos el pasado lunes, el campeón del mundo y vencedor en Benidorm en 2023 ha confirmado este sábado que el domingo regresará al último circuito en el que, tras tomar la salida, no cruzó la línea de meta como vencedor (tras ser quinto en 2024).

Desde aquel ya legendario ‘farolazo’, el autor de uno de los vídeos más virales y emocionantes del ciclocrós moderno (aquel brutal y demoledor ataque en la subida de la avenida 9 d’Octubre, donde hoy está situada la línea de meta); Van der Poel ha vencido en las 20 carreras que ha disputado.

Portador del maillot arcoíris desde hace ya siete temporadas de manera ininterrumpida, Van der Poel llegará a Benidorm como líder de la general de la Copa del Mundo con sólo diez puntos de ventaja sobre el belga Thibau Nys, por lo que el duelo entre ambos (Nys fue el ganador en 2025) promete ser antológico toda vez que podría encarrilar ya de manera muy clara el desenlace del torneo a falta de dos pruebas para el final.