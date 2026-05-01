Maté y Kortekaas entran en la historia de la Titan Desert Marruecos

El 'Lince de Marbella' Luis Ángel Maté (KH7) y la neerlandesa Tessa Kortekaas (Massi ISB) han pasado a la historia de la Titan Desert Marruecos como vencedores absolutos, una vez disputada la sexta y última etapa entre Merzouga y Maadid, de 78 kilómetros de recorrido, en la que se impuso el español Josep Termens por delante del debutante Jonathan Castroviejo.

Afloraron los sentimientos en la meta de Maadid. Los reyes de la Titan 2026 no pudieron evitar las lágrimas al consolidar los maillots rojo y azul de vencedores finales. Adelantó la fiesta Josep Termens, quien tras 13 participaciones en la Titan por fin pudo levantar los brazos. Lágrimas en meta para celebrar un viejo anhelo.

Después de Termens y Castroviejo las serpentinas invadieron la zona de meta para celebrar la entrada de Tessa Kortekaas, la extriatleta afincada en Lanzarote que cumplió un doble objetivo: ganar la tercera Titan y colocarse a un solo triunfo del récord de 4 que tiene Anna Ramírez, y por otra parte clasificarse tercera en una etapa y un séptimo lugar en la general absoluta.

Kortekaas se destaca en el palmarés de la Titan World Series, con 3 triunfos en Marruecos, 2 en Almería y 1 en Arabia Saudí. La emoción afloró. "No tengo palabras para definir lo que siento, he pasado una crisis de confianza, pero me recuperé y vine a ratificar que había encontrado las buenas sensaciones. Una victoria muy especial".

Maté, la victoria más sentimental

El tercer protagonista en pasar por la meta fue Luis Ángel Maté, exprofesional en ruta, un romántico del ciclismo que fue capaz de ganar con autoridad la primera etapa, acumular una renta de 9 minutos y rematar su primer triunfo en la Titan marroquí. El 'Lince', ganador de la reciente Titan de Patagonia, se convirtió en el nuevo 'zorro del desierto'.

Maté repartió su dedicatoria y sus primeros recuerdos a las personas que le han marcado como ciclista: sus padres, con quienes visitó Marruecos e inició sus primeras pedaladas, y los corredores italianos fallecidos Michele Scarponi, con quien coincidió en el equipo Androni, y Davide Rebellin, su "padre" deportivo.

La Titan echó el cierre con Maté y Kortekaas como protagonistas estelares, una edición marcada por la dureza del recorrido, algunas bajas importantes en competición como la de Luis León Sánchez, Noel Martín o Pablo Guerrero y la irrupción por primera vez en la historia de una ciclista en el top diez de la general absoluta.

Maté subió al podio con el portugués Bruno Rosa como segundo y Vicente Quiles tercero. Otro debutante y vencedor de etapa, Dani Moreno, se quedó a las puertas del podio. En mujeres Kortekaas subió al cajón acompañada por la madrileña Pilar Fernández y la checa Petra Planickova.