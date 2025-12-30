Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

De masajista a director deportivo: el sorprendente fichaje del Movistar Team

Juan Carlos Escámez, nuevo director deportivo del Movistar Team a partir de 2026

Escámez, en una imagen del equipo Movistar

Escámez, en una imagen del equipo Movistar / Movistar Team

Javier Giraldo

Javier Giraldo

El Movistar Team refuerza su estructura deportiva con un relevo de la casa. Juan Carlos Escámez iniciará en 2026 una nueva etapa profesional dentro del equipo telefónico tras ser nombrado director deportivo, un paso que le llevará a ponerse al volante de uno de los coches del conjunto que dirige Eusebio Unzué.

El rostro de Escámez es sobradamente conocido por los aficionados al ciclismo. Durante años ha sido una presencia habitual en la línea de meta, recibiendo a los jefes de filas del Movistar Team, entre ellos Alejandro Valverde y Enric Mas, corredores con los que ha mantenido una relación de máxima confianza profesional.

Fisioterapeuta de formación, Escámez ha desarrollado buena parte de su carrera dentro de la estructura del equipo, acumulando un profundo conocimiento del corredor y de la dinámica de carrera.

Esa experiencia y su visión global del ciclismo no han pasado desapercibidas para la dirección del Movistar Team, que ve en él una pieza preparada para asumir mayores responsabilidades dentro del staff técnico.

El salto a la dirección deportiva responde a una apuesta clara del equipo por la continuidad y el conocimiento interno en un momento de adaptación y evolución estructural. Escámez se incorpora así a un grupo de trabajo que afronta nuevos retos en un ciclismo cada vez más exigente y competitivo.

El Movistar Team es el equipo decano del ciclismo español: fundado en 1980 bajo el nombre de Reynolds por José Miguel Echevarri, la estructura ha sido protagonista de algunas de las páginas más destacadas de la historia de este deporte. En su palmarés figuran siete victorias en el Tour de Francia: cinco con Miguel Indurain, una con Pedro Delgado y una con Óscar Pereiro.

Con la incorporación de Escámez a la dirección deportiva, el conjunto telefónico refuerza su apuesta por la experiencia, la formación interna y el conocimiento acumulado a lo largo de más de cuatro décadas de historia, con el objetivo de seguir siendo competitivo en las grandes citas del calendario internacional.

